Region setzt in Gödenroth neue Maßstäbe: Batteriespeicher sorgt für Energie-Innovation

Das Projekt „Designetz“ schreitet in der Region immer weiter voran – und damit auch die konzeptionelle Entwicklung einer übergeordneten Systematik zur Steuerung und Einsparung von Energie. Mit einem Batterie-Großspeicher soll künftig in Gödenroth ein bundesweit führendes Modell getestet werden.

Das Beispiel der Rhein-Hunsrück-Entsorgung macht Schule: Die „kleine“, im Oktober 2017 installierte Batterie auf dem Gelände der RHE bekommt zur Freude von Kreisklimaschutzmanager Frank-Michael Uhle, Achim Schneider (Westnetz) und RHE-Vorstand Thomas Lorenz (von links) in Gödenroth einen „großen Bruder“.

Foto: Volker Boch

Lokales Ziel ist es hier – wie auch beim bundesweiten Projekt „Designetz“ insgesamt –, wie die Energieflüsse künftig optimal ausgesteuert werden können.

Das Modell bei der RHE wird jetzt „in groß“ gedacht

Es ist ein warmer Mittag, an dem Achim Schneider, Netzplaner und Projektleiter bei Westnetz, Thomas Lorenz als Vorstand der Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE) und Kreisklimaschutzmanager Frank-Michael Uhle die neue Technologie vorstellen. Auf dem Gelände der RHE in Kirchberg ist bereits vor gut sechs Monaten ein Batteriespeicher installiert worden, der vor Ort Energieflüsse optimiert. Die Anlage, die derzeit eine Energieleistung von 61 Kilowattstunden (kw/h) hat und auf 125 kw/h ausbaufähig ist, fällt auf dem weitläufigen Gelände der RHE überhaupt nicht auf. Die Bauform ist extrem kompakt, die Speichermodule erinnern an die Rückseite einer früheren Stereoanlage. Es ist ein Ortstermin, der plastisch darstellen soll, was demnächst in Gödenroth entstehen wird. Auch dort wird ein Batteriespeicher ähnlicher Grundkonzeption aufgebaut, allerdings in einer ganz anderen Größe, in einer weit über die Regionsgrenzen hinaus einzigartigen Dimension.

Gemeinsam mit Christian Keimer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun, Gödenroths Ortschef Gerd Emmel und Joachim Busch, Regionsleiter des bei „Designetz“ für das Teilprojekt „Energiewabe Rhein-Hunsrück“ verantwortlichen Unternehmens Innogy, erfolgte vor wenigen Tagen der Spatenstich der Großbatterie. „Es wird definitiv die erste Batterie dieser Größenordnung in Rheinland-Pfalz sein“, sagt Uhle. Der neue Speicher wird eine Leistung von 5000 kw/h haben – also das gut 60-Fache des RHE-Speichers. In vier Überseecontainern werden die einzelnen Batteriezellen zusammengekoppelt zu einem großen Gesamtmodul.

„Die Batterie in Gödenroth macht etwa die Hälfte des gesamten Volumens des Energiewabe-Projekts aus“, sagt Uhle mit Blick auf die „Energiewabe Rhein-Hunsrück“, die im Rahmen von „Designetz“ mit einem Budget von 7 Millionen Euro kalkuliert ist. Die Gödenrother Batterie ist sozusagen das Herzstück des gesamten Projekts.

In den vergangenen Monaten wurde Zug um Zug die „Energiewabe“ weiterentwickelt. Nach dem Einrichten des sogenannten Smart Operators in Kisselbach, dem RHE-Speicher oder auch dem in der Bevölkerung verankerten Aufruf, sich für die Installation einer „Windheizung“ zu melden (wir berichteten), steht nun der größte Entwicklungsschritt an.

Wesentlicher Bestandteil des gesamten Regionsprojektes

Die Leistung der Batterie, die im dritten Quartal in Betrieb sein soll, genügt, um den gesamten Bedarf der Gemeinde Gödenroth mit rund 480 Einwohnern abzudecken. Für das Projekt der „Energiewabe Rhein-Hunsrück“ ist sie ein wesentlicher Bestandteil. Denn mit der Installation des Großspeichers wird es möglich sein, von der zentralen „Wabensteuerung“ in Simmern aus, den Energiefluss optimal zu dirigieren. Damit wird die „Blaupause“ für eine zukunftsorientierte Energiesteuerung immer greifbarer – und das Rhein-Hunsrücker Beispiel kann im Rahmen von „Designetz“ bundesweites Vorbild sein. Über das vom Bund geförderte Energieprojekt hinaus, kann die Speichertechnologie künftig auch in der Region tief verankert werden. Die Erkenntnisse aus den jeweiligen Einzelbestandteilen des Projekts fließen in die bis Ende 2020 dauernde Projektphase ein. Die Ergebnisse sollen dann dazu beitragen, die Energiesteuerung der Zukunft optimal zu gestalten. Die gesamte Region könnte damit langfristig von dem Gödenrother Batteriespeicher profitieren.

Von unserem Chefreporter Volker Boch