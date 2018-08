Rauchsäule über Simmern: Brand in Getränkevertrieb [Fotos/5. Update/Video]

Aus unserem Archiv

Simmern

Beim Simmerner Getränkevertrieb Donsbach-Weirauch in der Gemündener Straße ist am Donnerstagmittag in einer großen Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei empfiehlt Simmerner Bürgern, wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster geschlossen zu halten. Nach zehn Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.