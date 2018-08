Rathausplatz: Bauarbeiten können starten

Aus unserem Archiv

St. Goar

Auf dem Rathausplatz in St. Goar dürften bald die Bagger anrücken für das nächste Großprojekt: Mit den Stimmen der CDU hat der St. Goarer Stadtrat am Dienstagabend mehrheitlich den Weg freigemacht, damit die Flächen am Rathaus und vor der katholischen Kirche umgestaltet werden können. Den Auftrag über 1,14 Millionen Euro vergab der Rat an ein Ingelheimer Bauunternehmen. Es hatte das günstigste Angebot abgegeben.