Ralf Schönborn führt jetzt die AfD im Kreis

Der neue Vorsitzende im Kreisverband Rhein-Hunsrück der Alternative für Deutschland (AfD) heißt Ralf Schönborn. Der 51-Jährige aus Dickenschied folgt Matthäus Kielkowski aus Boppard, der nach vier Jahren in diesem Amt nach Mainz geht, um als Landesgeschäftsführer fortan die Geschicke der Landespartei zu leiten.

Der neue Vorstand der AfD Rhein-Hunsrück (von links): Peter Mosiewicz, Michael Fuchs, Ralf Schönborn, Michael Stratmann, Matthäus Kielkowski, Friedhelm Betzing, Dr. Harald Bechberger. Foto: AfD Rhein-Hunsrück

Neu gewählt oder in ihren Ämtern bestätigt wurden Matthäus Kielkowski und Peter Mosiewicz als stellvertretende Vorsitzende, Michael Stratmann als Schriftführer, Harald Bechberger als Schatzmeister sowie Friedhelm Betzing und Michael Fuchs als Beisitzer. Zahlreiche AfD-Mitglieder aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis waren der Einladung ihres Kreisvorstands nach St. Goar gefolgt, um einen neuen Kreisvorstand zu wählen. Geleitet wurde die Wahlversammlung von dem Landtagsabgeordneten- und Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Jan Bollinger aus Neuwied.

In seinem Rechenschaftsbericht beschrieb der scheidende Vorsitzende die positive Entwicklung des Kreisverbandes in den wenigen Jahren seit seiner Gründung im November 2014. So habe man nicht nur die vorübergehende Schwäche der Partei nach der Abspaltung der Lucke-Fraktion 2015 inzwischen mehr als weggemacht – die Anzahl der Parteimitglieder im Kreis habe sich seitdem mehr als verdoppelt.

Der neu gewählte Vorsitzende Ralf Schönborn betonte, den erfolgreichen Weg seines Vorgängers fortsetzen zu wollen. In einer weiteren Steigerung der Mitgliederzahlen sieht auch er ein vordringliches Ziel.

Dies umso mehr, als die im Jahr 2019 anstehenden Kommunalwahlen einen hohen Personalbedarf erwarten ließen, der zurzeit noch nicht gedeckt werden könne. Aktuell würden mehrere Kandidaten für eine Mitgliedschaft dem obligatorischen persönlichen Aufnahmegespräch entgegensehen.