Qualität stimmt trotz der frühen Ernte

So früh wie noch nie hat auch auf den Höhen des Hunsrücks die diesjährige Ernte begonnen. „Wir sind gut zehn Tage früher als im langjährigen Mittel“, sagt Landwirt Helmut Neumann.

Währenddessen dreht er mit dem Mähdrescher seine Runden auf einem Acker in der Gemarkung von Dommershausen. Die Wintergerste steht gut auf dem vier Hektar großen Feld.

Sowohl mit dem zu erwartenden Ertrag, als auch mit der Güte ist er zufrieden. Die Qualitätskriterien erfüllen die Anforderungen zur Vermarktung als Braugerste, mit der höhere Preise zu erzielen sind, als wenn die Körner als Futtergetreide vermarktet würden. Die Braugerste von den Hunsrückhöhen wird sehr geschätzt bei den Mälzereien. Zu Malz verarbeitet findet sie Verwendung als geschrotetes Braumalz in Brauereien, als gemahlenes Backmalz in der Backwaren-, als Whisky- und Brennmalz in der Spirituosenindustrie sowie als Malzkaffee oder Frühstücksflocken.

Um das begehrte Prädikat zu erhalten, muss der Eiweißgehalt zwischen 9,5 und 11,5 Prozent, der Vollgerstenanteil bei mindestens 85 Prozent liegen, und die Feuchtigkeit darf zwischen 12 und höchstens 15 Prozent liegen. Dank des konstanten frühsommerlichen Wetters werden diese Kriterien alle erfüllt.

Von weitem ist eine graue Staubfahne über dem Acker zu sehen, die der Mähdrescher hinter sich herzieht. Über Vorverträge, die er zum Teil schon im vergangenen Jahr abgeschlossen hat, vermarktet der Vollerwerbslandwirt sein Getreide. Dadurch erzielt er einen besseren Preis. Erst im Oktober oder November wird er das Getreide zur Weiterverarbeitung bei der Genossenschaft abliefern. Dafür muss er aber das Getreide in Dommershausen zwischenlagern.

200 Hektar bewirtschaftet Neumann auf seinem bäuerlichen Familienbetrieb. Auf diese Bezeichnung legt er großen Wert, denn ohne Familie läuft nichts auf dem am Rande von Sabershausen gelegenen Aussiedlerhof. Rund 200 Hektar, vorwiegend Acker und ein immer kleiner werdender Anteil an Grünland, bewirtschaftet er auf seiner „Ranch“. Unterstützt wird er von seiner Frau und den beiden erwachsenen Töchtern, die zwar in anderen Berufen tätig sind, aber trotzdem ihre Sympathie für die Landwirtschaft nicht verloren haben. Mit von der Partie sind auch die beiden Freunde der Töchter. Traktorfahren ist eine der Vorrausetzungen, wenn jemand zum Familienverbund dazugehören will.

Jammern hilft nicht weiter, ist Neumanns Lebensmaxime. „Ich bin Landwirt aus Leidenschaft und möchte nichts anderes machen“, sagt der 48-Jährige, während er mit dem zwölf Jahre alten Mähdrescher seine Runden dreht. Dem mächtigen Gerät sieht man sein Alter der guten Wartung wegen nicht an. Sein Mähwerk hat eine Breite von 6,60 Meter. Die Maschine ist im eigenen Betrieb voll ausgelastet und bedeutet für Neumann die Unabhängigkeit vom Zeitplan der Lohnunternehmern.

Die Felder des Hofes liegen weit verstreut in den Gemarkungen rund um Sabershausen. Gutes Ackerland ist knapp und begehrt im Hunsrück. Neumann ist froh für die Flächen, die er von einem im vergangenen Herbst in Pension gegangen Landwirt in Dommershausen übernehmen konnte. Mitte der Woche wird die Wintergeste unter Dach und Fach sein. Dann folgen der Raps und die anderen Getreidearten wie Weizen, Triticale und die Wintergerste.

Gut vorbereitet ist auch Philipp Tilemann, Geschäftsführer der Raiffeisen Hunsrück in Lingerhahn, auf die frühe Ernte. Bereits in der vergangen Woche brachten Landwirte von den Rheinhöhen ihr Getreide zu den Sammelstellen seiner Genossenschaft. Im Gegensatz zu den Anbaugebieten in Nord- und Ostdeutschland die unter einer großen Trockenheit leiden, und deren Situation mit Ausfällen von über 50 Prozent schon dramatisch sei, verlaufe die Ernte in heimischen Gefilden trotzt des frühen Zeitpunkts normal. Der Ertrag sei zufriedenstellend und die Qualität besonders bei der Winterbraugerste gut. Von den Frühdruschgebieten an der Nahe wurde in diesen Tagen bereits den ersten Raps angeliefert.

Von unserem Reporter Werner Dupuis