Qualität statt Tempo: Hahn kann zum deutsch-chinesischen Symbol werden

Prominent besucht war am Mittwoch ein Unternehmerbrunch des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BMVW) auf dem Flughafen Hahn. Der chinesische Generalkonsul Wang Shunqing erörterte in den Sitzungsräumen der neuen Haitec-Wartungshalle im Dialog mit dem BMVW aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen sowie die besondere Bedeutung der Beziehungen zwischen Deutschland und Europa mit China.

Der chinesische Generalkonsul Wang Shunqing Foto: Volker Boch

Regelmäßig bringt der BMVW-Regionalverband Rheinhessen-Nahe seine Mitglieder und Branchenvertreter zusammen, um in gemeinsamer Netzwerkarbeit Weichen für die Zukunft zu stellen. Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, in diesem Zusammenhang einmal nicht beispielsweise in der Landeshauptstadt Mainz eines dieser traditionellen Treffen zu veranstalten, sondern mit dem Unternehmerbrunch auf den Flughafen Hahn zu gehen. „Ein Gespräch mit dem chinesischen Generalkonsul passt sehr gut zum Flughafen und auch zu Haitec“, sagte Horst Schneider, Vorsitzender des BMVW-Regionalverbands. Die Vernetzung sei sehr wichtig, insbesondere das Vertrauen aufzubauen und weiter zu stärken. Zu diesem Kontext passte das von BMVW-Kollege Dietmar Tuldi moderierte Gespräch mit Wang Shunqing sehr gut.

Tuldi konfrontierte den Generalkonsul, der bereits in den 1980er-Jahren einen Teil seines Studiums in Heidelberg absolvierte und Deutschland sowie den deutschsprachigen Raum exzellent kennt, mit teils schwierigen diplomatischen Themenkomplexen. Im Rahmen eines offenen Dialogs erläuterte Wang Shunqing so beispielsweise die Hintergründe jüngster politischer Weichenstellungen des 19. Parteitags der Kommunistischen Partei in China, der Sorge vor einem Handelskrieg mit den USA oder auch den gestiegenen Militärausgaben Chinas. Der Generalkonsul gab ausführlich Einblicke in die Entscheidungsüberlegungen Pekings, die Zielstellungen der Politik und skizzierte verschiedene Perspektiven. Vor allem gelang es, die verschiedenen Sichtweisen miteinander in Relation zu bringen. Wang Shunqing erläuterte so verschiedene Betrachtungsweisen des gleichen Sachverhalts und warb damit auch dafür, das Vertrauen in China weiter zu stärken. So setzte er beispielsweise den um 8 Prozent gesteigerten Militäretat Chinas in ein Verhältnis zu den Ausgaben der USA in diesem Bereich, die vier Mal so hoch seien – bei einer Einwohnerzahl von 300 Millionen gegenüber 1,4 Milliarden in China. „Wir teilen die Friedenspolitik, das ist gar keine Frage.“ Insgesamt plädierte der Generalkonsul dafür, auf China mitunter mit „mehr Gelassenheit“ zu reagieren. Insbesondere im wirtschaftlichen Bereich scheint dies zu gelten.

Kampagne „Made in China 2025“

Die von Tuldi provokant aufgeworfene Frage, ob sich die deutsche Wirtschaft in gewisser Weise vor China sorgen müsse, beantwortete Wang Shunquing reflektiert. Er erinnerte daran, dass die Zeiten eines auf explosive Boom-Zahlen ausgelegten Wirtschaftswachstums beendet seien. Das für 2018 angenommene Wachstum liegt demnach bei 6,5 Prozent statt wie noch vor einigen Jahren im zweistelligen Bereich. „Früher setzten wir mehr auf das Tempo des Wachstums, jetzt setzen wir mehr auf die Qualität“, sagte der Generalkonsul, der unter anderem die Zielkampagne „Made in China 2025“ erläuterte, die sich in gewisser Weise auch an das deutsche Vorbild anlehne. „China ist jetzt eine große Volkswirtschaft, es ist schwieriger geworden, große Wachstumsraten zu erreichen.“

Ein Problem für China genauso wie für Europa liegt derzeit in der schwer einzuschätzenden Verlässlichkeit des wichtigen Handelspartners USA. Wang Shunqing appellierte an die EU, eine klare Linie zu zeigen und vor dem Hintergrund von Freihandel und Globalität Solidarität zu signalisieren. Er plädierte für eine diplomatische Begegnung auf Augenhöhe im Sinne einer weltweiten „Schicksalgemeinschaft“ der Menschlichkeit, des Friedens und der Sicherheit – die mit einer gemeinsamen Entwicklung einhergeht. In diesem Kontext sei auch die Initiative für eine moderne Fassung der sogenannten historischen Seidenstraße zu betrachten. Diese könne wirtschaftlich wirken, genauso aber die Infrastruktur und den kulturellen Austausch verbessern. China und Europa stünden jeweils an den Enden dieser Straße.

Wie bedeutend gute deutsch-chinesische Beziehungen sind, unterstrich Wang Shunqing. „China ist seit zwei Jahren der größte Handelspartner Deutschlands. Das zeigt, dass die wirtschaftlichen Beziehungen sehr gut verlaufen sind. Es kommen immer mehr chinesische Unternehmen nach Deutschland.“ Der Generalkonsul wiegelte damit möglicherweise verbundene Befürchtungen zugleich ab und erinnerte daran, dass die Investitionsbemühungen früher einer Einbahnstraße geglichen hätten. „Die chinesischen Investitionen in Deutschland machen nicht einmal ein Zehntel der deutschen Investitionen in China aus und betragen nicht einmal 1 Prozent aller Investitionen in Deutschland.“

Hahn gilt als Positivbeispiel

Die Investition am Flughafen Hahn sei ein positives Beispiel, erklärte der Generalkonsul, der dem neuen Besitzer der rheinland-pfälzischen Landesanteile „viel Glück“ wünschte und sich voller Hoffnung auf „weiteren Zuwachs“ zeigte.

Die öffentliche Diskussion um den Flughafen in den vergangenen Monaten und die Schlagzeilen um den ersten, im Eklat geendeten Verkaufsversuch seien negativ gewesen, erklärte Wang Shunqing. „Ich persönlich hoffe jetzt auf eine gute Zusammenarbeit, eine gute Zukunft und ein gutes Geschäft für HNA und den Flughafen.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte der Generalkonsul zudem, dass er die Entwicklung der vergangenen Monate verfolgt habe und jetzt froh sei, dass für die große Flughafengesellschaft eine erfolgreiche Zukunft möglich sei. Mit Blick auf den Einstieg der HNA sagte er, dass in den vergangenen Monaten eine positive Entwicklung erkennbar und, die Arbeitsplätze wären gesichert seien: „Ich habe die Hoffnung, dass der Flughafen sein Geschäft dadurch weiter entwickeln wird. ich hoffe, dass dies ein positives Beispiel sein kann für Investoren, die aus China kommen und in Deutschland investieren.“ Es sei zudem von einem Ausbau im Güterbereich zu hören. „Ich weiß um manche Bedenken“, sagte Wang Shunqing, „es ist auch nicht ganz leicht, diese schnell auszuräumen. Ich glaube aber, sie sind unbegründet und auch hochgespielt. Ich bin sicher, dass mit der Zeit alle Dinge klarer sind.“

An diese positive Zukunft glaubt insbesondere auch das Unternehmen Haitec, das nicht nur als Gastgeber der Veranstaltung wirkte, sondern zugleich auch eindrucksvoll das Entwicklungspotenzial am Hahn verdeutlichte. „Vor zehn Jahren haben wir mit 32 Mitarbeitern und einem kleinen Hangar begonnen“, sagte Gereon Arens für die Geschäftsführung von Haitec. „Heute sind wir 512 Mitarbeiter.“

Ein Blick aus dem Fenster des Besprechungsraumes in die benachbarte neue Wartungshalle verdeutlichte, was Arens mit seinen Worten beschrieb. Dort wuselten Dutzende Mitarbeiter um eine Boeing 757-300 herum, die neben einer Boeing 767 in der Halle stand und einer großen Wartung unterzogen wird. Die Sitze waren ausgebaut, unter einer der Tragflächen war eine Arbeitsplattform aufgebaut – ähnlich sieht es derzeit in der benachbarten, „alten“ Halle von Haitec aus, in der an einem Airbus A 330 gearbeitet wird. „Für deutsche und europäische Verhältnisse sind wir recht groß“, sagte Arens. Diese Beschreibung klang geradezu bescheiden, denn abgesehen von den großen Wartungsunternehmen der führenden Luftfahrtgesellschaften wie Lufthansa gibt es neben Haitec kaum vergleichbare Unternehmen im privaten Segment.

Haitec ist mittlerweile der größte Arbeitgeber am Hahn und sucht händeringend weiteres Personal sowie Wohnraum für seine Mitarbeiter, die inzwischen aus 24 Nationen kommen. „Der Fortbestand des Flughafens ist essenziell“, sagte Arens. „Die Nachricht, dass HNA den Flughafen gekauft hat, hat hier eine kleine Euphorie ausgelöst. Wir haben die Hoffnung, dass wir hier langfristig eine Perspektive durch die HNA haben.“ Einer Recherche der Haitec zufolge ist der Konzern dabei bei Weitem nicht der einzige, der in der Großregion Hunsrück investiert hat – mehr als 100 Unternehmen gehören demnach vollständig oder zumindest anteilig chinesischen Investoren. Der Flughafen kann dabei als „Drehkreuz zwischen Osten und Westen“ eine besondere Funktion einnehmen und weiter ausbauen. Arens betonte: „Der Flughafen hat eine große Strahlkraft in die Region.“ Und diese soll er weiterhin haben – mit chinesischer Unterstützung.

Von unserem Chefreporter Volker Boch

Früher setzten wir mehr auf das Tempo des Wachstums, jetzt setzen wir mehr auf die Qualität. Generalkonsul Wang Shunqing zum Wachstum der chinesischen Wirtschaft. Die Rate wird für das laufende Jahr auf 6,5 Prozent prognostiziert. In früheren Jahren gab es immer wieder zweistellige Wachstumsraten.