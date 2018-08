Quadfahrer im Hunsrück bei Überschlag schwer verletzt

Die Polizei hatte es am Wochenende gleich mit mehreren Unfällen zu tun.

Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der in Zell-Barl in ein Haus eingestiegen ist.

Foto: Friso Gentsch/Archiv – dpa

Schwer verletzt wurde ein 53-jähriger Quadfahrer am Freitagabend gegen 20 Uhr. Er war auf der K 40 zwischen Steinbach und Budenbach unterwegs. In einer Rechtskurve kippte das Quad um und überschlug sich.

Zu einem weiteren Unfall kam es in der Nacht zu Samstag. Eine 21-Jährige befuhr gegen 1.30 Uhr mit ihrem Auto die L 193 in Höhe Raversbeuren. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Am Freitag gegen 22.45 Uhr kam es auf der B 50 in Höhe Rheinböllen außerdem zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Hirsch. Das Auto wurde dabei stark beschädigt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag fiel der Polizei ein 19-jähriger Autofahrer auf. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Erst am 17. Juni war der Fahrer bei Kirn kontrolliert worden. Auch da hatte der Drogen genommen.