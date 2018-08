Puricelli-Schule bekennt sich zu Europa

Europa ist nicht nur ein abstrakter Begriff oder eine geografische Bezeichnung. Die politische Vision des vereinten Europas wird gelebt an der Puricelli-Realschule in Rheinböllen. Das ihr verliehene Prädikat „Europaschule“ lebt und praktiziert sie im Schulalltag mit allerlei Aktivitäten. Anlässlich des Europatags, der immer Anfang Mai in allen Ländern der Europäischen Union (EU) gehalten wird, stand das vereinte Europa einen ganzen Tag lang ganz im Mittelpunkt der Schule.

Der europäische Gedanke wird gelebt an der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen. Anlässlich des Europatags widmete die Schulgemeinschaft einen Tag lang der Idee des vereinten Europas, empfing Gäste, mit denen die Schüler diskutierten und spielten.

Foto: Werner Dupuis

Dazu waren auch Politiker geladen, die mit den Schülern ausführlich über Europa reden wollten. Zu ihnen gehörten der Bopparder Europa-Abgeordnete Norbert Neuser, Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht und die Rheinböllener Stadtbürgermeisterin Bernadette Oberthür.

„Europa ist für uns heute wichtiger denn je“, sagt Neuser anlässlich des Europatags am 9. Mai. „Nur in einem Europa, das nach außen geeint auftritt und das nach innen als Gemeinschaft funktioniert, können wir in einer globalisierten Welt Bedingungen schaffen, unter denen Frieden und Wohlstand in Europa bewahrt bleiben“, betonte Neuser. „Ein solches Europa tritt auch nach außen hin friedensstiftend auf und unterstützt als Handelspartner Entwicklung weltweit. Wir sollten uns deshalb nicht nur am Jahrestag zu Europa bekennen.“ In einer Präsentation stellten die Schüler der Europa-AG die aktuellen Projekte ihrer Schule vor und gaben einen Rückblick auf die Aktivitäten der vergangen Jahre. Die ganze Schule präsentierte sich geschmückt mit den Symbolen der EU, als Ausdruck ihrer Begeisterung für die europäische Idee. „Hier wird Europa gelebt“, sagte Projektleitern Christelle Remy, eine gebürtige Französin, die seit mehr als 20 Jahren mit ihrer Familie im Hunsrück lebt und eine überzeugte Europäerin ist.

Schon seit Jahren engagieren sich Schüler und Lehrer der Puricelli-Schule in den europäischen Comenius- und Erasmus- Projekten. Dank dieser Programme unternahmen sie Studienfahrten zu verschiedenen Partnerschulen im europäischen Ausland. Für das nächste Schuljahr ist ein Austausch mit einer französischen Schule in der Nähe von Metz geplant.

Eingestimmt wurden die Schüler und ihre Gäste von einer szenischen Darstellung der Abschlussklasse 10 über den Entstehungsprozess des vereinigten Europas. Die Politiker stellten sich den Fragen der Schüler.

Durch die gesamte Schule zog sich ein Stationenspiel, bei dem die Schüler ihr Wissen zu Europa – differenziert nach Altersgruppen – unter Beweis stellen konnten. So mussten sie zum Beispiel die Flaggen der verschiedenen Nationen den jeweiligen Hauptstädten zuordneten oder ihre Kenntnisse zu den Biografien bedeutender Persönlichkeiten unter Beweis stellen. In der Sporthalle war ein Parcours aufgebaut. Hier konnten die Teilnehmer für europäische Länder ihrer Sympathiepunkte erkämpfen. Schüler der oberen Klassen mussten in einem anspruchsvollen Quiz recht kniffelige Fragen zum Thema Europa beantworten. In den Pausen wurde Kuchen gereicht, den Eltern aus allen Klassen gesponsert hatten.

Für die „besten Europäer“ gab es zum Schluss bei der Siegerehrung Urkunden und Preise. Mit einem europäischen Flaggentanz endete das bunte Programm.

Von unserem Reporter

Werner Dupuis