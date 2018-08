Protestanten suchen gerechten Frieden

Aus unserem Archiv

Kastellaun

Eine „Kirche des gerechten Friedens“ – das will die rheinische Kirche werden. Und auf der Kreissynode des Kirchenkreises Simmern-Trarbach in Kastellaun stellten sich die Protestanten auf dem Hunsrück und an der Mosel der Herausforderung, zu überlegen, welche Konsequenzen sich daraus für die Gemeinden ergeben. „Wir nehmen die Einladung an, mit der Bergpredigt Politik zu machen“, so der Jülicher Superintendent Jens Sannig zu den Synodalen. Denn die Bergpredigt lehre, den Frieden Gottes zu leben und die Gewalt zu überwinden, betonte der Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Verantwortung der rheinischen Kirche.