Primadonna der Flöte eröffnet "Simmern 5"

Mit einem erstklassigen Konzert eröffneten die Flötistin Dorothee Oberlinger und die Rheinische Philharmonie unter der Leitung von Paul Goodwin am Samstagabend „Simmern 5“ in der Hunsrückhalle. Oberlinger, 1969 in Aachen geboren und in Simmern aufgewachsen, kehrte im Rahmen der Musik- und Filmreihe zu einem Gastspiel in die Kreisstadt zurück, Ende August wird die Reihe mit Andreas Spering in in Simmern fortgesetzt.

Foto: Werner Dupuis

Leicht und gefällig entführt das Orchester zu Beginn des Konzertabends in die unterhaltsame musikalische Welt des frühen 19. Jahrhunderts. Mit Gioacchino Rossinis (1792–1868) Ouvertüre zu „La cambiale die matromonio“, der ersten komischen Oper des italienischen Komponisten, die 1810 in Venedig uraufgeführt wurde, starten die Musiker in einen heiteren, lebhaften und durchaus spannenden Konzertabend in der Hunsrückhalle.

Antonio Vivaldis (1678–1741) „La Notte“ („Die Nacht“), einem Konzert für Blockflöte, Streicher und Basso continuo in g-Moll, zählt zu den wohl tonmalerischsten Werken des Komponisten. Oberlinger lässt ihre Flöte dabei mal wütend, mal düster und geheimnisvoll erklingen und nimmt die Zuhörer mit in die magische Welt nächtlicher Gespenster.

Nach einem fast fahlen unisono mit Orchester, bei dem die Flötenklänge aufgrund der mäßigen Akustik der Hunsrückhalle nahezu untergehen, ereilen den Schläfer im Laufe der Nacht die Geister denn doch noch im Flötensturm, die Oberlinger durch effektvolle Klänge zum Leben erweckt. Erst das Largo „Il Sonno“ („Der Schlaf“) erlösen den Hörer von den düsteren Harmonien Vivaldis. Doch der Ausgang der Nacht bleibt offen, denn im Finale kehren die Gespenster wieder.

Ebenso abwechslungsreich kommt Enjott Schneiders „Omaggio a Vivaldi“ daher. In der 2011 uraufgeführten Hommage greift Schneider Vivaldis Tradition auf und entwirft dadurch ein musikalisches Porträt des Komponisten, bei dem er auch auf die magischen Traumwelten von „La Notte“ zurückgreift.

Schneider, geboren 1950 in Weil am Rhein, nutzt in seiner Komposition sämtliche Klangfarben der Blockflötenfamilie, zum Einsatz kommen sowohl die kleinste Sopranino, als auch Alt- und Bassflöte. So reicht das Stück von witzig-frechen und fast schrillen Passagen, über düster-bedrohliche, bis hin zu nachdenklichen Momenten. Die trillernde Sopranino erinnert dabei mal an Vogelgezwitscher, während die Bassflöte summend vor sich hin grummelt. Diese Düsternis wird verstärkt durch kratzende Streicher, die dabei fast beängstigend wirken.

Nach einer weiteren Ouvertüre Rossinis, der Eingangsmusik zu „La scala di seta“, erklingt Vivaldis wohl bekanntestes seiner drei „Concerti per Flautino“, das Konzert in C-Dur. Erneut brilliert Oberlinger dabei an der Sopranino, in den schnellen Passagen unfassbar virtuos und mit einer Leichtigkeit, die deutlich macht, dass die Flötistin in der Musikszene nicht umsonst als „Primadonna ihres Instruments“ bezeichnet wird. All ihre Leidenschaft für die als Anfängerinstrument verschriene und oft verachtete Blockflöte kommt dabei zum Ausdruck und zeigt, was in dem unscheinbar wirkenden Instrument wirklich steckt. Nicht nur im tragenden Largo, auch im rasenden Tempo des Allegro schenkt Oberlinger jedem Ton den Charakter, der ihm zusteht. Dabei steht sie zudem stets in engem Kontakt zu den Musikern der Rheinischen Philharmonie, was ein perfektes Zusammenspiel zwischen Orchester und Solistin garantiert.

Zu Beginn des Konzertabends spricht Oberlinger gar von einer „Uraufführung“, stehen Orchester und Solistin doch tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne. Dies jedoch ist zu keinem Zeitpunkt des Abends spürbar – ganz im Gegenteil. Interaktion und Zusammenspiel könnten kaum besser sein, was besonders bei den Unisonostellen in Vivaldis Konzerten zum Tragen kommt.

Zum Abschluss des Konzerts in der Hunsrückhalle entführt die Rheinische Philharmonie noch einmal ins 20. Jahrhundert. In Ottorino Respighis (1879–1936) Suite Nr. 1 aus „Antiche danze ed arie“, uraufgeführt 1917, verarbeitet der italienische Komponist Lauten- und Gitarrentabulaturen des 16. und 17. Jahrhunderts, die besonders im dritten Satz, „Villanella“, Cello und Geige in einem wundervoll tragenden und durch die ausführenden Musiker hervorragend umgesetzten Duett erstrahlen lassen – einzig ebenfalls getrübt durch die eher schlechte Akustik der Hunsrückhalle, die die wahren Glanzpunkte des Stücks verschluckt.

Dennoch bieten Orchester und Solistin dem Simmerner Publikum ein ganz besonderes Konzerterlebnis, das sicher auch neugierig macht auf das, was „Simmern 5“ bei den kommenden Konzerten noch zu bieten hat.

Von unserer Mitarbeiterin

Charlotte Krämer-Schick