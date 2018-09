Politik erhält Einblick: Ausgewählte Gruppe darf Mauss-Akten prüfen

Nun ist es klar: Mitglieder des Kreistags Cochem-Zell werden einen Einblick in Mauss-Akten erhalten, die in der Kreisverwaltung liegen. Der Kreistag sprach sich am Montag einstimmig dafür aus, dass eine Gruppe von beauftragten Kreistagsmitgliedern die entsprechenden Akten vorgelegt bekommt. Dabei handelt es sich um Vorgänge, die den Waffenbesitz sowie Baugenehmigungen und Bauanträge des Ex-Agenten betreffen. Hier hatte im vergangenen Jahr die Veröffentlichung von nicht-öffentlichen Akten aus der Kreisverwaltung in Medien für Aufregung gesorgt.

Bevor die Akten eingesehen werden können, soll es ein Gespräch der SPD-Fraktion, die den entsprechenden Antrag im Kreistag eingebracht hatte, mit der Kreisverwaltung geben, bei dem detailliert abgeklärt wird, um welche Akten es sich dabei handelt, in die Einblick genommen werden kann. Gleichzeitig will die Kreisverwaltung aber auch prüfen, inwieweit bestimmte Akten aufgrund des Datenschutzes von einer Einsicht ausgenommen sind.

Im Kreistag herrschte zu diesem Punkt große Einigkeit. Landrat Manfred Schnur hatte schon zu Beginn betont, dass dem Kreistag ein solches Recht zur Akteneinsicht zusteht, wenn es einen konkreten Anlass dazu gibt und auch der Antrag dazu präzise formuliert ist. Dies habe auch der Landesdatenschutzbeauftragte so bestätigt, den der Kreis um eine Stellungnahme gebeten hatte. „Heute geht es im Kreistag eigentlich nur um die Frage, welcher Personenkreis den Einblick in diese Akten erhalten soll, und auch, um welche Akten es hier konkret gehen wird“, betonte Schnur in der Sitzung. Sein Vorschlag: alle Fraktionsvorsitzenden im Kreistag sowie jeweils ein weiteres Kreistagsmitglied aus den Reihen der beiden großen Fraktionen CDU und SPD.

Ein Vorschlag, dem die SPD problemlos folgen konnte. „Wir haben ein Recht auf Einsicht in diese Unterlagen, hier fühlen wir uns vom Landesdatenschutzbeauftragten bestätigt“, meinte SPD-Fraktionschef Bernd Schuwerack. In welcher Form diese Akteneinsicht erfolgt, das muss jetzt geklärt werden. „Wir sind überzeugt davon, dass alle Fraktionen hier im Kreistag ein Interesse daran haben, zu erfahren, was in weiteren Mauss-Akten steht, nicht zuletzt auch deshalb, um mögliche Spekulationen, die im Zusammenhang mit dem Ex-Agenten gegenüber der Kreisverwaltung und dem Landrat geäußert wurden, zu entkräften und für Klarheit zu sorgen“, unterstrich der SPD-Fraktionsvorsitzende, der auch klar machte: „Uns geht es nicht darum, dieses Thema zu politisieren, sondern uns geht es um eine Aufklärung.“

Ohne weitere Debatte stimmte der Kreistag dem Landrats-Vorschlag hinsichtlich der Besetzung der Gruppe zu, die eine Akteneinsicht nehmen kann. Dieses Gremium soll in der nächsten Kreistagssitzung im Juni dann formell gewählt werden.

Die SPD hatte, nachdem in mehreren Medien Aktenvermerke und interne Schriftwechsel im Zusammenhang mit dem Ex-Agenten Werner Mauss aufgetaucht waren, beantragt, dass Kreistagsmitglieder eine Einsicht in Unterlagen zu den Baugenehmigungen sowie den Jagd- und Waffenscheinen des Ex-Agenten erhalten (die RHZ berichtete). Damit wollte die SPD sicherstellen, dass nicht über die Medien scheibchenweise neue Informationen bekannt werden, sondern dass der Kreistag weiß, welche weiteren Akten zu Werner Mauss in der Kreisverwaltung lagern.

Im Dezember hatte der Landrat darauf hingewiesen, dass einige der Akten aus Datenschutzgründen wohl nicht eingesehen werden dürfen. Daher war auch der Landesdatenschutzbeauftragte eingeschaltet worden, der allerdings ein Akteneinsichtsrecht unterstützt, sofern dieses hinreichend konkret und präzise gestellt ist. Dabei muss allerdings auch geprüft werden, welche Akten personenbezogene Daten enthalten.

