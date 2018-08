Platzbesuch auf dem Hahn: Golfen hält bis ins hohe Alter richtig jung

An Bahn vier ist die Welt in Ordnung. Eine Entenfamilie steuert über den kleinen Teich, die Kleinen den Großen immer hinterher. Das Licht der prallen Sonne spiegelt sich im Gewässer, der Wind lässt die Blätter in den alten hohen Eichen rauschen. „Bei diesen Temperaturen fangen wir Hunsrücker rasch an zu ,dämpe'“, sagt Helmut Stieffenhofer lachend. Für den Dampf sorgt er allerdings selbst. Mit Druck bringt er hier seinen Schläger hinter den Ball, der auf dieser idyllisch gelegenen Bahn über den Teich mit den Enten hinweg in die Landschaft saust. Die Wassertiere stören die Abschläge nicht merklich, für sie gehören die Geräusche der Golfer, die mit ihren kleinen, von Hand gezogenen Wagen über den Platz ziehen, zum Alltag.

Auf dem Weg über den Platz gibt es deshalb auch nur höchst selten einen Tipp zum perfekten Schlagschwung durch Klubmanager Peter Schommers.

Foto: Werner Dupuis

Es ist ein warmer Sommertag, an dem Helmut Stieffenhofer den Zaungästen von der Faszination seines Sportes erzählt. „Das sind nicht unbedingt meine Temperaturen“, sagt der Kirchberger, der die Witterung an der Grenze zur 30-Grad-Marke aber rasch ausblendet, sobald er seine Schlägertasche gepackt und auf dem Golfwagen befestigt hat. Gemeinsam mit Klubmanager Peter Schommers erläutert Stieffenhofer die vielen Facetten dieses Sports und damit auch jene des Golfclubs Hahn, dessen Ursprünge zurückreichen in die 1960er-Jahre. Damals wurde der Neun-Loch-Platz im Rahmen der Hahn Air Base angelegt. Für die Mitarbeiter der großen US-Militärliegenschaft gehörte der Golfsport, der in den Vereinigten Staaten eine lange und gesellschaftlich breit angelegte Tradition hat, zu den sportlichen Freizeitaktivitäten. Wie die Airbase als eine Art eigene Stadt im Hunsrück ein Kino, Krankenhaus, Einkaufsmärkte und mehrere Schulen hatte, gehörte auch die 31 Hektar große Golfanlage dazu. Nach dem Abzug der Streitkräfte wurde 1995 der Golf Club Hahn gegründet, der damit zu den geschichtsträchtigen Vereinen im Deutschen Golfverband zählt. Seit 2014 ist der Klub mit rund 250 Mitgliedern Pächter der Anlage und kümmert sich darum, dass Platz und Restaurant in einem guten Zustand sind.

Ein fittes Mitglied ist Helmut Stieffenhofer – seit mehr als 22 Jahren im Golf Club Hahn.​ Foto: Werner Dupuis

Am Sonntag ist Tag der offenen Tür beim Golfklub. Von 13 bis 17 Uhr können sich Interessierte dann einen Eindruck davon verschaffen, wie sich dieser Sport anfühlt, seine Schläger und Bewegungen, seine individuellen Abläufe und Herausforderungen. Dann werden auch Schommers und Stieffenhofer erzählen, was diesen Sport so besonders macht. Beide sind diesem Sport seit Jahrzehnten verbunden, Schommers lernte die Faszination des Golfens unter anderem durch lange berufliche Aufenthalte in den USA kennen und lieben, als Hunsrücker fand Stieffenhofer in einem Alter zu diesem Sport, in dem andere vielleicht gar nicht mehr daran denken möchten, sich aktiv zu betätigen. 72 Jahre alt war der Kirchberger, als er den Golfschläger in die Hand nahm.

Da darf ruhig auch mal der Sand fliegen – allerdings nur fürs Foto, denn den „Bunker“ meiden erfahrene Golfer wie Helmut Stieffenhofer tunlichst. ​ Foto: Werner Dupuis

„Wenn es geht, nehme ich überhaupt keine Medikamente“, sagt Stieffenhofer heute. Sein erster Tag auf dem Golfplatz liegt inzwischen mehr als 22 Jahre zurück. Mit fast 95 Jahren gehört er zu den ältesten aktiven Spielern Deutschlands. Ein wenig naiv fragt einer der beiden Zaungäste, wie häufig der Kirchberger denn auf der Anlage ist. Der Autor dieser Reportage will ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Sport sein Gegenüber betreibt. „Kommen Sie einmal pro Woche?“, fragt er – und als nicht sofort eine Antwort kommt, hakt er vorsichtig nach: „Oder alle zwei Wochen?“ Stieffenhofer lächelt, Klubmanager Schommers übernimmt die Antwort: „Der Helmut ist jeden Tag hier.“

Auf die beständig guten Leistungen des ältesten Golfers im Verein lässt sich derweil sehr wohl mit den Golferinnen der „Dienstagsrunde“ anstoßen. ​​ Foto: Werner Dupuis

Mit fast 95 Jahren macht sich Helmut Stieffenhofer auf die Neun-Loch-Runde. Das bedeutet rund fünf Kilometer Fußmarsch, Konzentrationsarbeit bei den Schlägen und insgesamt eine anspruchsvolle Golfrunde für Körper und Geist. „Ich möchte kein Held sein“, sagt Stieffenhofer klar und meint damit auch die Wirkung dieser Reportage. Vielmehr geht es ihm darum, sich mit dem Sport und der Freude daran, weiterhin gesund zu halten.

Im Winter, nach einer schweren Grippe, glaubte der Kirchberger nicht daran, dass er bald wieder würde spielen können. Er fühlte sich schwach, die Erkrankung war hartnäckig. Aber Stieffenhofer kehrte im Frühjahr zurück, erst absolvierte er zwei der neun Bahnen, dann vier, dann sechs und schließlich die gesamte Runde. Es war seine ganz persönliches Reaktivierungsprogramm, um wieder gesund zu werden. Der Sport, so erklärt er mit Begeisterung, hält fit und ist das beste Medikament. „Auch wenn man gesund lebt, ist man nie ganz frei von Gefahren“, sagt Stieffenhofer, „aber man kann etwas tun, um gesund zu bleiben.“ Für ihn wurde das Golfen zum Elixier.

Der Golfsport, der, wie Stieffenhofer erläutert, „die Muskeln von Kopf bis Fuß“ aktiviert, ist keine Frage des Alters. Jugendliche können ihn genauso ausüben wie Senioren. Der Golfklub hat in diesem Zusammenhang einige Angebote gerade auch für Jüngere geschnürt und für solche, die sich ausprobieren möchten am Golfsport. Mehrmals pro Monat gibt es zweistündige Schnupperkurse, unter anderem Schüler und Studenten erwarten Sonderkonditionen. Jugendwartin Melanie Kuros kümmert sich seit Jahren engagiert um das Training des Nachwuchses.

„Anfangs“, erzählt Stieffenhofer lachend, „habe ich mich etwas geniert und nicht gedacht, dass die mich alten Knochen annehmen.“ 72-jährige Neulinge sind schließlich eher ungewöhnlich im Sportverein. „Es hat sich aber alles sehr gut gemacht“, sagt er. „Wenn man einmal mit dem Golfvirus infiziert ist, lässt es einen nicht mehr los.“

Wie die Entenfamilie über den Teich an Bahn vier zieht, setzt Stieffenhofer seinen Weg über die Anlage fort. Der Platz am Hahn ist landschaftlich und sportlich reizvoll mit seinen unterschiedlich langen Bahnen zwischen 154 und 513 Metern. Inmitten des alten Baumbestands surrt der Ball durch die Luft. Dass Stieffenhofer auch einen Schlag aus dem Sandbunker macht an diesem Tag, hat mehr mit den Zaungästen zu tun als mit seinem sportlichen Geschick. Es ist ein Schlag fürs Bild, weil hier der Sand so schön spritzt. Der Sportler unterdessen sieht zu, dass solche Schläge möglichst selten sind. Mit Begeisterung unterhalten sich Schommers und Stieffenhofer am Rand dieser Platzbegehung darüber, wie exakt ein guter alter Bekannter des Kirchbergers hier immer seine Bälle schlägt.

Wer sein Spiel technisch verbessern will, kann am Hahn auf einen professionellen Trainer zurückgreifen und von einem erfahrenen Umfeld profitieren, zu dem junge wie ältere Spieler gehören. „Der Helmut“, wie Schommers sagt, ist dabei jedem im Verein vertraut. Schließlich gehört Stieffenhofer zu den Sportlern, die besonders regelmäßig auf dem Platz sind. Mit fast 95 Jahren ist der Golfsport für ihn ein geradezu täglicher Begleiter. Wenn er, wie in diesem Sommer, die Natur und den Platzbei prächtigen Bedingungen erleben kann, dann ist die Welt von Helmut Stieffenhofer in Ordnung.

Volker Boch

Der Golf Club Hahn lädt an diesem Sonntag, 8. Juli, von 13 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.gc-hahn.de