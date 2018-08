Pläne für Hallenbadsanierung auf Eis gelegt

Auch drei Monate nach dem einstimmigen Votum des Stadtrates, 409.000 Euro Planungskosten fürs Hallenbad in den Haushalt 2018 einzustellen, hat Bürgermeister Walter Bersch diesen Beschuss nicht ausgeführt.

Das Bopparder Hallenbad ist seit 2010 außer Betrieb. Wann sich dort wieder Badegäste tummeln können, steht in den Sternen. Foto: Suzanne Breitbach

Und nach Lage der Dinge wird er die Planung des Hallenbades in absehbarer Zeit auch nicht auf den Weg bringen, wie er am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte.

Bersch hatte mehrmals öffentlich deutlich gemacht, dass sich seiner Meinung nach die Stadt Boppard die Planungskosten von 409.000 Euro fürs Hallenbad nicht leisten kann.

Gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss hat der Bürgermeister bereits am 23. Januar kundgetan, die Stadt könne in absehbarer Zeit das Hallenbad nicht stemmen. Deswegen ergebe die Planung mit einem Kostenaufwand von 409.000 Euro zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, zumal die Stadt diesen Betrag über einen Kredit finanzieren müsste. Im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte Bersch diese Auffassung: „Nur wenn wir die Steuern erhöhen und damit die freie Finanzspitze steigern, können wir uns das Hallenbad leisten.“

Doch der Hauptausschuss und eine Woche später der Stadtrat haben gegen den Willen des Bürgermeisters unisono die Planungskosten fürs Hallenbad freigegeben. Entscheidend für das einstimmige Votum war die Stellungnahme der Kommunalaufsicht, die es für erforderlich hielt, dass Planungsleistungen mindestens bis zur Phase 3 vorliegen müssen, bevor Geld für den Ausbau des Hallenbades im Haushalt eingestellt wird.

Rückendeckung für seine Auffassung erhielt Bürgermeister Bersch jetzt vom Landesrechnungshof, den er eingeschaltet hatte. Die Behörde mit Sitz in Speyer sieht keine Notwendigkeit für eine dritte Planungsvariante fürs Hallenbad. Zwei komplette Planungen aus früheren Schwimmbadüberlegungen (Römertherme und sogenannte Belgrano-Lösung) liegen bereits vor. Aus Sicht des Rechnungshofes genügt eine Überarbeitung der vorhandenen Entwurfsplanung. Damit widersprach der Landesrechnungshof der ursprünglichen Auffassung der Kreisverwaltung.

Mittlerweile hat die Aufsichtsbehörde in Simmern ihre frühere Auffassung revidiert und sich der Argumentation des Rechnungshofs angeschlossen, wie die Kreisverwaltung in einem Schreiben an Klaus Brager kundtut: Eine weitere Planung müsse mit dem Gebot wirtschaftlichen Handelns vereinbar sein. Der Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat hatte wegen der „unvollständige Umsetzung“ des Stadtratsbeschlusses vom 30. Januar Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bersch erhoben.

Überhaupt: Der Rechnungshof ist skeptisch, was die Wirtschaftlichkeit der Bestandssanierung von Hallen- und Freibad angeht und beruft sich auf eine Expertise der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dienst & Martini“ aus dem Jahr 2014, wonach Hallen- und Freibad einen jährlichen Verlust von 1,2 Millionen Euro machen würden. Auch moniert der Rechnungshof, dass keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt worden sei, aus der hervorginge, ob eine Sanierung des seit 2010 leerstehenden Hallenbades wirklich preiswerter sei als ein Neubau. Außerdem hält die Behörde die Konzeption des Kombibades für unwirtschaftlich, wenn für das Hallen- und Freibad getrennte Eingangs- und Kassenbereiche sowie Umkleide- und Sanitärbereiche geplant würden.

Falls die Stadt Boppard weiterhin die Absicht verfolge, das Hallenbad zu sanieren, müsste aus Sicht des Rechnungshofes der Baubeginn für die Freibadsanierung „so lange zurückgestellt werden, bis geklärt ist, ob die Stadt das Hallenbad finanzieren kann und eine aufeinander abgestimmte Ausführungsplanung für Hallenbad und Freibadbereich erstellt ist“.

Die Stellungsnahme des Landesrechnungshofes hat die Kreisverwaltung veranlasst, „zu prüfen, ob die Planung von Freibad und Hallenbad als jeweils eigenständige technische Anlage mit dem Gebot der Wirtschaftlichkeit vereinbar ist“. Ist das nicht der Fall, „hätte dies zur Folge, dass die Ausführung der Maßnahme Freibad aufgeschoben werden müsste mit dem Ziel der Umplanung beider Projekte zu einer wirtschaftlichen Gesamtkonzeption“.

Diese Mitteilung der Kreisverwaltung in ihrem Bescheid zur Haushaltsgenehmigung sorgte am Dienstag für Unruhe im Haupt- und Finanzausschuss.

Bürgermeister Walter Bersch sieht die Freibadpläne indes nicht gefährdet, wie er gegenüber unserer Zeitung betont: „Wir werden das Freibad wie vorgehen bauen, weil wir es uns leisten können.“

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling