Petrus feiert Stadtfest mit den Kirchbergern

Aus unserem Archiv

Kirchberg

Am Sonntag kam die Stadt auf dem Berge aus den Feierlichkeiten gar nicht mehr heraus: Nachdem morgens das frisch sanierte Heimathaus (siehe Seite 9) und nachmittags ein neuer Stadtrundwanderweg auf historischen Spuren eröffnet wurde, lockte nicht zuletzt das 31. Stadtfest die Kirchberger und ihre Gäste in die City. Unter dem Motto „Mai(je) in Kirchberg – Esse, Trinke, Kaafe!“ hatte der Verkehrsverein ein buntes Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen ließ. Und vor allem: In diesem Jahr bewies Petrus, dass er doch ein Herz für die Kirchberger hat. Die Sonne strahlte mit den Gästen um die Wette, kein Wölkchen trübte den Himmel und Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke machten das Flanieren durch die Gassen der Stadt zum angenehmen Erlebnis.