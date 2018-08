Perfektes Wetter bei "Vino in Vertico": Simmern feiert idyllische Nacht des Weins

Aus unserem Archiv

Simmern

Wein, Genuss und Lebensfreude – dieser Dreiklang wurde am Wochenende in Simmern gelebt. Die Stadt hatte zu „Vino in Vertico“ geladen, und Freunde des Genusses reisten aus allen Himmelrichtungen in die Kreisstadt. Neben dem Stadtfest im Herbst hat sich dieser Sommerevent zu einem beliebtesten Fest entwickelt.