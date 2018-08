Pendlerleid bis zum Hochsommer: Bauarbeiten behindern Verkehr auf der B 9

Die Bundesstraße 9 zwischen Boppard und Spay wird im Bereich des Campingplatzes Sonneneck ab Mitte Mai bis voraussichtlich Ende Juni nur einspurig befahrbar sein. Grund dafür sind einige Fahrbahnsenkungen, die in den nächsten Wochen behoben werden sollen.

Ein Teil der Baustelleneinrichtung ist Mitte April geliefert worden und wartet auf den Baubeginn. Noch rollt der Verkehr ohne Zwischenhalt vor der verkehrsabhängigen Ampel durch das 1500 Meter lange betroffene Teilstück der Bundesstraße 9 zwischen Boppard und Spay.

Foto: SUB

Berufspendler müssen sich darauf einstellen, dass sie im Baustellenbereich in den nächsten Wochen einige Minuten vor der roten Ampelanlage warten müssen. Seit zwei Wochen signalisieren Warnbaken und eine mobile Ampelanlage den Baustellenbeginn. Temporär wird die Ampelanlage bis zum eigentlichen Baubeginn für Höhenmessungen aktiviert. Auch die Querprofile müssen aufgenommen werden, um das Gefälle der Straße regelkonform herstellen zu können. Das Querprofil beschreibt in Form einer technischen Zeichnung den Aufbau einer Straße beim Schnitt durch eine Achse. Das ist vor dem Baustart notwendig, daher sollten Verkehrsteilnehmer in diesem Teilstück der B 9 aufmerksam fahren.

Auf einer Länge von rund 1500 Metern soll die Fahrbahnhälfte zur Bahnseite grundlegend neu aufgebaut werden. Des Weiteren wird eine Drainage zum Bahndamm verlegt, um das bergseitige Wasser, das ursächlich für die Fahrbahnsenkungen verantwortlich ist, abzuleiten. Erdarbeiten werden vorab notwendig werden. „Die Vernässungen des Untergrundes haben zu diesen Senken geführt. Ortskundige Autofahrer fahren in diesem Bereich, sofern es der entgegenkommende Verkehr zulässt, oft über die Mittellinie, um den Senkungen auszuweichen,“ erläutert ein Sprecher des Landesbetriebs Mobilität aus Bad Kreuznach die Ursache.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung mittels Ampelregelung abschnittsweise umgesetzt. Rund 1,2 Millionen Euro sind für den Baustellenabschnitt veranschlagt. Die Asphaltdecke wird insgesamt vollflächig erneuert, teilt der LBM weiter mit. Pünktlich zum Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz und zur Hauptsaison im Mittelrheintal rechnet der LBM mit der Fertigstellung.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach