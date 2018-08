Paul-Schneider-Schüler verabschieden sich

Aus unserem Archiv

Sohren-Büchenbeuren

„Weiter so? Weiter so!“ lautete die kritisch-nachdenkliche Botschaft Steffen Möllers, Schulleiter der Paul-Schneider-Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren (PSS), die er allen Absolventen seiner Schule mitgeben möchte. 30 Schüler erhielten den Berufsreifeabschluss, 40 Absolventen erreichten die Mittlere Reife nach bestandenem 10. Schuljahr und 22 Schüler freuten sich über die Fachhochschulreife. So vielfältig die Abschlüsse und Ziele der Schüler sind, so vielfältig ist ihnen auch die Abschlussfeier in Sohren gelungen.