Orgel satt zum 333. von Bach

Anlässlich des 333. Geburtstags von Johann Sebastian Bach fand in der Stephanskirche ein Gesprächskonzert statt.

Die Orgel- und Bachexperten (von links) Bernhard Röhrich, Rainer Müller, Christoph Spering und Joachim Schreiber in ihrem Element. Foto: Werner Dupuis

Die Experten waren sich einig: Die große und vorzüglich restaurierte Stummorgel aus dem Jahr 1782 in der Simmerner Stephanskirche gehört zu den besten Instrumenten, die in der Werkstatt der Hunsrücker Orgelbaudynastie Stumm in Sulzbach und Kastellaun entstanden sind. Über sieben Generationen haben sie mehr als 370 Orgeln gebaut. 140 sind davon noch erhalten geblieben.

Es war eine fröhliche und vor allem äußerst kompetente Runde, die in der Stephanskirche erörterte, wie die Bachsche Orgelmusik auf Stumm-Orgeln dargestellt werden kann. Der Trarbacher Kantor Bernhard Rörich, Orgelbaumeister Rainer Müller, in dessen Werkstatt das Instrument restauriert wurde, der aus Simmern stammende Kirchenmusikdirektor und Dirigent Christoph Spering und nicht zuletzt der „Hausherr“, Kantor Joachim Schreiber, lieferten einen profunden, zugleich aber auch unterhaltsamen Exkurs zur Geschichte der Stumms und zum komplexen Aufbau des Instruments.

Spering und Schreiber lieferten immer wieder auch Hörbeispiele, um die Theorie zu untermauern und ließen die Orgel in all ihrer urgewaltigen Klangkraft und mit allen Registern erklingen. wd