Offensiv, selbstbewusst und auch ein bisschen frech: Die Region empfiehlt sich als "gelobtes Land"

Der Hunsrück und der Mittelrhein haben Potenzial – und zwar mehr, als viele Menschen innerhalb und außerhalb des Landkreises denken mögen. Diese Möglichkeiten herauszustellen und stellenweise auch neu zu erkennen, macht sich der Regionalrat Wirtschaft zur Aufgabe. Nachdem der Kreistag Rhein-Hunsrück im vergangenen Jahr grundsätzlich seine finanzielle Unterstützung für ein auf fünf Jahre ausgerichtetes Marketingprojekt gegeben hat, steht nun der Startschuss der großen Imagekampagne für die Region bevor. Mit vernetzten Aktivitäten über Präsentationen bis zu einer großen Werbekampagne soll für das „gelobte Land“ geworben werden. Am Donnerstag, 19. April, wird im Rahmen einer Impulsveranstaltung in der Simmerner Hunsrückhalle das Projekt „Komm ins gelobte Land“ offiziell Multiplikatoren aus der Region vorgestellt.

Auch wenn die Witterung zuletzt nicht an jedem Tag traumhafte Perspektiven ermöglichte, setzt der Arbeitskreis „Wertvolle Region“ mit dem gesamten Regionalrat Wirtschaft auf die Zukunftsfähigkeit der Region – als „gelobtes Land“, das große Entfaltungsmöglichkeiten bietet.

Foto: Volker Boch

Motto zeigt seine Wirkung

Mancher mag zusammenzucken, wenn die Rede vom Rhein-Hunsrück-Kreis als „gelobtes Land“ ist. So war es bereits bei der ersten Präsentation der Grundidee durch den Geschäftsführer des initiierenden Regionalrats Wirtschaft, Achim Kistner, im vergangenen Jahr im Kreistag. Und so ist es eigentlich immer wieder, wenn der zuständige Arbeitskreis „Wertvolle Region“ des Regionalrats die neue Kampagne vorstellt. Arbeitskreisvorsitzender Wolfgang Nass oder auch die Regionalratsvorsitzende Kathrin Heinrichs haben das genauso wie ihre Mitstreiter in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt. Die Blicke derjenigen, mit denen sie über die Marketingstrategie sprechen, welche den Rhein-Hunsrück-Kreis im Bewusstsein der Menschen inner- und außerhalb des Kreises neu platzieren und tief verankern soll, sagen alles – sie reichen von Verwunderung bis Irritation. Wesentlich ist für den Regionalrat: Der provokative Titel löst etwas aus – nachdenken. Was ist also dran am Kreis als „Gelobtes Land“?

„Wir haben Top-Arbeitgeber in jeder Größenordnung“, sagt Wolfgang Nass stellvertretend, „wir haben eine sehr gute Infrastruktur, wir haben eine lebenswerte Landschaft – und wir liegen nicht irgendwo hinter dem Berg.“ Sein Fazit: „Wir haben eine bärenstarke Region – und die wollen wir herausstellen!“

Seit gut eineinhalb Jahren „brütet“ der Arbeitskreis die Idee aus, wie die Region mit einem optisch markigen, verbal krachenden und inhaltlich gefestigten Auftritt nach vorn gehen kann. Zusammengeflossen sind kreative Ideen diverser Impulsgeber, die in verschiedensten Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen aktiv sind. Entstanden ist auf diese Weise der Gedanke, gerade bei denjenigen für die Region zu werben, die den Rhein-Hunsrück-Kreis wohl mit dem Klischee uninspirierter Langeweile verbinden, das ländlichen Räumen häufiger anhaftet. So sehr dem Regionalrat Wirtschaft solche Klischees bekannt sind und er gleichzeitig weiß, dass es Landstriche gibt, die wahrhaftig einige Standortnachteile haben: Für die Region Rhein-Hunsrück gilt das aus seiner Sicht keinesfalls.

Der Kreis bietet vieles: Angefangen bei der Anbindung an drei geo-verkehrspolitisch wichtige Achsen in Form von A 61, B 50 und bald auch Hochmoselübergang, über den global agierenden Wirtschaftsstandort Rhein-Hunsrück mit einer Vielzahl schillernder Perlen, einer stabilen Bildungsinfrastruktur mit vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und nahen Universitäten bis hin zu bezahlbarem Wohnraum. Gerade für junge Familien, die ihre Zukunft mehr in Ballungszentren wie Rhein-Main oder Köln-Bonn sehen mögen, bietet die Region ungeahnte Perspektiven – auch berufliche Möglichkeiten, die ortsnah und nicht erst nach weiten Pendlerstrecken erreicht werden können.

„In den nächsten Jahren wollen wir diese Möglichkeiten aktiv herausarbeiten und intensiv bewerben“, erklärt Achim Kistner für den Regionalrat. „Wir finden, dass das Land, in dem wir leben, von den Menschen, die hier leben, auch ruhig gelobt werden darf – und genauso von denen, die hierher kommen“, ergänzt Kathrin Heinrichs.

Ein Stück weit soll die Kampagne auch Schluss machen mit der häufig bewusst oder unbewusst zur Schau getragenen Bescheidenheitsposition ländlicher Räume. Dass das Obere Mittelrheintal 2002 zum Unesco-Welterbe erklärt worden ist, ist ein Beispiel der universellen Wertschätzung dieser nicht nur touristisch einzigartigen Region. „Die Rhein-Hunsrücker sollen durchaus mit mehr Selbstbewusstsein auf ihre Region blicken“, stellt der Arbeitskreis „Wertvolle Region“ fest.

Für die Dauer von bis zu fünf Jahren hat der Kreis zugesagt, das Projekt mit jährlich 60.000 Euro zu unterstützen. In den vergangenen Monaten haben überdies die Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard ihre Hilfe versprochen, im ersten Jahr werden sie sich mit insgesamt 35.000 Euro beteiligen, danach mit insgesamt 21.000 Euro pro Jahr.

„Wir wollen eine Imagekampagne für alle Unternehmen in unserer Region auf den Weg bringen und möglichst viele, auch sehr kleine Betriebe auf diesem Weg mitnehmen. Neun große Unternehmen haben sich bereits als Top-Förderer eingebracht, sie werden sich mit jährlich jeweils 10.000 Euro engagieren. Ihnen ist es die Region wert, sich mit diesem Beitrag voll hinter die Kampagne zu stellen“, sagt Wolfgang Nass, der sich mit dem Regionalrat über finanzielle und ideelle Unterstützer freut.

Kleine und Große sind gefragt

„Wir wollen die Aktion so gestalten, dass ganz besonders auch kleine Dienstleister und lokale Handwerksbetriebe sich angesprochen fühlen und sich mit einem kleinen finanziellen Beitrag beteiligen“, erklärt Achim Kistner. Einen ersten positiven Zuspruch hat das Projekt bereits erfahren: Für eine nötige hauptamtliche Stelle gab es mehr als drei Dutzend Bewerbungen.

Am Donnerstag, 19. April, wird das Projekt „Komm ins gelobte Land“ um 18 Uhr in der Simmerner Hunsrückhalle vorgestellt. Infos gibt der Regionalrat Wirtschaft, Telefon 06761/ 964.420 oder im Internet unter www.rhein-hunsrueck.de.

