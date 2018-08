Oberweseler Realschule plus verabschiedet Abschlussklassen: Gute Wünsche und Gratulation zum Zeugnis

Aus unserem Archiv

Oberwesel

Am 15. Juni war für 95 Oberweseler Abschlussschüler der Heuss-Adenauer Mittelrhein-Realschule plus der lang ersehnte Tag gekommen: Sie durften endlich ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. 45 Schüler erhielten den Abschluss der Berufsreife, und 50 Schüler verließen die Schule mit dem Qualifizierten Sekundarabschluss I.