Oberweseler Narr erhält Zinnhannes-Auszeichnung

Er gilt als die höchste Auszeichnung des Karnevals im nördlichen Rheinland-Pfalz: der Zinnhannes-Kulturpreis. 1997 wurde er vom Verband Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) und vom Familienunternehmen Zinnhannes ins Leben gerufen. Das in Krumenau im Hunsrück beheimatete Unternehmen produziert pro Jahr unter anderem 700 000 Orden und karnevalistische Ehrenabzeichen.

Große Ehre für einen Oberweseler Karnevalisten: Laudator Hans Kary (von links) und Zinnhannes-Geschäftsführer Wolf Schneider zeichnen Lucien Denner im Beisein von RKK-Präsident Hans Mayer aus.

Im Koblenzer Görreshaus fand nun die Verleihung des Zinnhannes-Kulturpreises 2018 statt.

Und das sind die aktuellen Preisträger: In der Kategorie Nachwuchs ehrte die Jury den Oberweseler Lucien Denner. So glänzte der junge Karnevalist, wie Laudator Hans Kary betonte, in dieser Session bei der Sitzung des Narrenclubs Rheinhöhe gleichfalls in mehreren Rollen. Er überzeugte als Narr Tüll, als King Arthur sowie als Sänger bei den Narrenstattmusikanten. Der Erfolg in dieser Session basiert auf langjährigem närrischen Wirken, denn der 20-Jährige, der am Bopparder Kant-Gymnasium sein Abitur absolvierte, geht bereits seit seinem zwölften Lebensjahr in die Bütt.

In der Kategorie Hintergrund wurde der Mülheim-Kärlicher Karnevalist Hans-Peter Mohr ausgezeichnet. „Hans-Peter Mohr ist schon früh mit dem Karnevalsvirus infiziert worden, und erhielt in frühen Jahren als Büttenredner großen Zuspruch“, betonte Peter Schmorleiz, Ehrenpräsident der RKK, in seiner Laudatio. Allerdings erhielt der 70-Jährige den Zinnhannes nicht für seine Aktivitäten auf der närrischen Bühne, sondern für sein unermüdliches Wirken hinter den Kulissen, ohne das kein Verein existieren könnte.

So sorgte Hans-Peter Mohr, der in den Sessionen 1992 und 1993 selbst Karnevalsprinz in Mülheim-Kärlich war, 31 Jahre lang als Schatzmeister dafür, dass die Finanzen der Mülheimer Karnevalsgesellschaft 1951 stets in Ordnung waren.

In der Kategorie Lebenswerk erhielt der Koblenzer Karnevalist Otto Fischer den Zinnhannes verliehen. Als karnevalistisches Urgestein ist Otto Fischer, wie Laudator Fredi Winter hervorhob, aus der Koblenzer Fastnacht nicht wegzudenken. So leitet der Vorsitzende des Närrischen Corps (NC) Blau-Weiß Niederberg nicht nur seit sehr vielen Jahren die Geschicke dieses Karnevalsvereins, sondern er schuf auch die Auszeichnung „Pour le Carneval“, heutzutage eine der höchsten närrischen Auszeichnungen von Koblenz. Ebenso organisierte der in Niederbachheim im Taunus lebende Otto Fischer als Vorsitzender vier Sessionen, bei denen der NC das Tollitätenpaar stellte, einmal auch mit seiner Tochter Yvonne als Confluentia. Für diese vielfältigen Aktivitäten im Koblenzer Karneval, zu denen natürlich auch die Organisation der stimmungsvollen Prunksitzungen in der Niederberger Turnhalle zählt, wurde Otto Fischer bislang schon mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet.

In der Kategorie Rampenlicht zeichnete die Jury die Sängerin Monika Urbanek von der Karnevalsgesellschaft Trier-Süd 1923 aus.

Der Zinnhannes-Kulturpreis wird seit fünf Jahren in vier verschiedenen Kategorien vergeben. Über die Vergabe entscheidet eine fünfköpfige unabhängige Jury.

