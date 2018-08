Oberlinger-Stiftung verleiht erstmals Preise

Aus unserem Archiv

Simmern

Sarah Paul und Hanna Ney sind die ersten Stipendiaten der Dorothee-Oberlinger-Stiftung. Die Ausnahmekünstlerin an der Blockflöte, die am Samstag in der Hunsrückhalle ein umjubeltes Konzert mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie gab, hatte ihre Stiftung ins Leben gerufen, nachdem sie zur Ehrenbürgerin der Stadt Simmern ernannt worden war (wir berichteten).