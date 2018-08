Notfallseelsorger leisten Erste Hilfe für die Seele

Es gibt Situationen, in denen sich im Leben von Menschen plötzlich alles verändert. Ein schwerer Unfall eines Familienangehörigen, ein Suizid, Unglücksfälle.

Vier neue Notfallseelsorger wurden in ihr Amt eingeführt (vorn von links): Karin Demberger, Birgit Bai, Volker Bender-Praß und Richard Stabe. Den ökumenischen Gottesdienst in der Stephanskirche gestalteten (hinten von links): Pfarrer Gottfried Heß (Simmern), Diakoniepfarrerin Edeltraud Lenz, Pastor Lutz Schultz und Assessor Christian Hartung. Foto: Dieter Junker

Betroffene sollen in solch schweren Stunden nicht allein sein, Notfallseelsorger begleiten hier oft Rettungs- und Hilfsdienste oder die Polizei und leisten Erste Hilfe für die Seele. In Simmern wurden nun vier ehrenamtliche Notfallseelsorger in einem ökumenischen Gottesdienst in ihre Arbeit eingeführt.

„Beim Dienst der Notfallseelsorger geht es nicht um einen billigen Dienst, sondern darum, das Fürchterliche auszuhalten und mitzutragen“, unterstrich Edeltraud Lenz, die Diakoniepfarrerin des Evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach, im Gottesdienst. Menschen in Not sollen erfahren, dass da einer ist, der mitgeht. „Die Notfallseelsorge soll Menschen, die sehen, wie das Leben in die Tiefe stürzt, zeigen, dass sie dennoch etwas hält“, unterstrich die Pfarrerin.

Vier Menschen werden nun künftig ehrenamtlich, neben und gemeinsam mit den hauptamtlichen Seelsorgern im Kirchenkreis Simmern-Trarbach und im Dekanat Simmern-Kastellaun, als Notfallseelsorger tätig sein: Birgit Bai (Simmern), Karin Damberger (Reich), Volker Bender-Praß (Dickenschied) und Richard Stabe (Simmern). Sie wurden von Synodalassessor Christian Hartung vom Kirchenkreis Simmern-Trarbach und Pastor Lutz Schultz von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Simmern für ihr Amt in der ökumenischen Notfallseelsorge beauftragt. „Es ist gut, bei Unfall, Suizid und Notfällen jemanden an der Seite zu haben“, betonte Pfarrerin Edeltraud Lenz. Angst gehöre zum Leben, und wer keine Angst habe, könne auch die Gefahren des Lebens nicht einschätzen, gab die Diakoniepfarrerin zu bedenken.

Doch Christen würden dem liebenden Gott etwas mehr zutrauen als der Furcht. „Notfallseelsorger erleben immer wieder Situationen, wo das Leben zerbricht, wo der Zugang zur Freude weg ist und verschlossen. Hier richten Notfallseelsorger den Blick auf die Menschen in dieser Situation, nicht nur auf die Opfer“, machte die Theologin im Gottesdienst klar. Doch auch für die Einsatzkräfte seien die Notfallseelsorger eine wichtige Ansprechperson, fügte Edeltraud Lenz dazu. Sie würden auch ihnen zur Seite stehen, wenn es darum gehe, schlimme Nachrichten zu überbringen oder schreckliche Situationen zu erleben. „Es geht einfach darum, anderen Menschen Hoffnung zu bringen, damit sie irgendwann auch mal wieder lachen können. Es geht darum, Menschen in extremen Situationen beizustehen und das Feld nicht der Furcht zu überlassen“, so Pfarrerin Lenz.

Von unserem Mitarbeiter Dieter Junker