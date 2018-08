"Nina" meldet sofort, was passiert ist

Die Feuerwehr im Rhein-Hunsrück-Kreis setzt künftig auf den Einsatz von Smartphone und Tablet, wenn es darum geht, die Bevölkerung bei Katastrophenwarnungen zeitnah und umfassend zu informieren.

Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Bohnenberger zeigt die App „Nina“ auf seinem Tablet. Damit haben die Einsatzleiter ein Instrument zur Verfügung, die Bevölkerung im Katastrophenfall zeitnah zu informieren. Foto: Werner Dupuis

Dies erfolgt über die App „Nina“, die sich sich kostenlos auf jedem Mobilgerät installieren und auf die Bedürfnisse der Nutzer einstellen lässt.

Hintergrund der Initiative ist der Großbrand beim Getränkegroßhandel Donsbach/Weirauch in Simmern am Gründonnerstag. „Wir haben derzeit keine Möglichkeit, den Leuten mitzuteilen, was sie tun sollen und wie sie sich in so einem Fall verhalten sollen“, erläutert Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) Stefan Bohnenberger.

Ganz Simmern war „eingenebelt“

Die starke Rauchentwicklung hatte kurz nach Ausbruch des Feuers dafür gesorgt, dass ganz Simmern nahezu „eingenebelt“ war. Die Feuerwehr warnte die Einwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten, um zu verhindern, dass möglicherweise schadhafter Rauch in die Wohnungen und Häuser eindringt. Die Feuerwehr fuhr dazu durch die Stadt und machte Lautsprecherdurchsagen. Doch im Zeitalter von Doppel- und Dreifachverglasungen mussten die Bewohner ihre Fenster öffnen, um die Durchsagen überhaupt verstehen zu können – sie taten also genau das, was nicht angeraten war. „In so einem Fall empfehlen wir die App ,Nina', die die notwendigen Informationen schnell und zuverlässig auf dem Handy oder Tablet bereitstellt“, rät Bohnenberger.

Einsatzleiter steuert Aktivierung

Die App wird aber nur aktiv, wenn der jeweilige Einsatzleiter dies für angebracht hält. Ein Wehrleiter informiert beispielsweise die Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach, die wiederum gibt die Informationen an die für unsere Region zuständige Stelle in Ludwigshafen weiter. Dort werden die Infos und Verhaltensmaßnahmen in die App eingepflegt. Am Handy der Nutzer ertönt dann ein Warnton, und man kann sofort lesen, was passiert und was zu tun ist.

Der Einsatzleiter muss dazu ein Formular ausfüllen, auf dem genau aufgelistet ist, um was für einen Einsatz es sich handelt und welche Warnungen für welches Gebiet ausgegeben werden müssen. Das Formular wird dann per Fax und E-Mail nach Bad Kreuznach gemeldet, von wo es an die Programmierer in Ludwigshafen weitergegeben wird. Auf diese weise ist sichergestellt, dass kein Missbrauch mit der App möglich ist.

Zum ersten Mal kreisweit war „Nina“ beim Donsbach-Brand im Einsatz. „Wir brauchen natürlich möglichst viele Nutzer, die die App installiert haben, damit wir so viele Bürger wie möglich erreichen können“, wirbt Stefan Bohnenberger für die App. Auch während des Einsatzes liefert die Applikation aktuelle Informationen, aktualisiert die Sachlage und gibt gegebenenfalls Anweisungen, was zu tun ist. „Beim Donsbach-Einsatz hat es nur 9 Minuten gedauert, bis von Ludwigshafen aus die App aktiviert war und die Warnungen zugestellt wurden“, sagt Bohnenberger.

Es gibt neben „Nina“ auch das System „Katwarn“. Das funktioniert im Grunde ähnlich, allerdings habe sich der Rhein-Hunsrück-Kreis seinerzeit einheitlich für „Nina“ entschieden. Katastrophenwarnungen per App erfolgen daher im Rhein-Hunsrück-Kreis ausschließlich über „Nina“. Die Nutzer können selbst wählen, worüber sie informiert werden möchten. Wetterwarnungen, Hochwasser oder eben Warnungen vor Luftverschmutzung kann man über die Einstellungen der App individuell und ortsbezogen steuern.

Individuelle Einstellungen

Möchte jemand beispielsweise nur informiert werden, wenn in Simmern eine Warnung ausgesprochen wird, kann er sein Mobilgerät entsprechend programmieren. Auch beim Warnton ist man flexibel – von einem einfachen, kurzen Schnarrton bis zur Feuerwehrsirene. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann sein Handy so programmieren, dass man bundesweit über die GPS-Daten des Mobilgeräts gewarnt wird, wenn am jeweiligen Standort des Nutzers eine Warnung für die Bevölkerung ausgesprochen wird.

