Nico Pantano ist "Man of the Match": Hahn stellt Fußball-Europameister

Aus unserem Archiv

Flughafen Hahn

Mit der Titeljagd ist das für deutsche Fußball-Nationalmannschaften in diesem Sommer so eine Sache. Jogis Jungs scheiterten in Russland kolossal, aber zumindest die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz darf einem ihrer Spieler zum Titel gratulieren.