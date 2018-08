Nicht vom Fleck gekommen: Pro Rheintal sieht nur leere Versprechen

Auch wenn die Umrüstung der Waggons nur langsam voranschreitet und die beschlossenen Sondermaßnahmen im Oberen Mittelrheintal und Rheingau auf sich warten lassen, bleibt die Hoffnung, dass damit dem Bahnlärm zumindest die Spitze genommen wird, die bisher bis zur Schmerzgrenze von 120 Dezibel reicht. Anlässlich des Tags gegen Lärm warnte der Pro-Rheintal-Vorsitzende Frank Gross jedoch vor zu optimistischen Erwartungen.

Ein hoffnungslos überalterter Fuhrpark ist laut Pro Rheintal das Kernproblem des Bahnlärms. Hier sei der Gesetzgeber gefordert, strikte Grenzwertvorgaben festzulegen, damit die Emissionen von Fahrzeugen und Fahrwegen von den Haltern und Betreibern entsprechend dem Stand der Technik und des Wissens auf ein Minimum reduziert werden.

Foto: Pro Rheintal

„Wir können nicht übersehen, dass 40 Jahre Lärm im Rheintal, im Rheingau, am Unteren Mittelrhein und an der Mosel einen Milliardenschaden in Form von Krankheitskosten, Immobilienwertverlusten, Tourismuseinbußen, Arbeitsausfallkosten und nicht zuletzt enorme Defizite bei der Lebensqualität verursacht haben.“

Diese Regionen bräuchten jetzt zeitnah ideale Bedingungen, um den schlechten Ruf, Anwohnerschwund sowie den Verfall von Infrastruktur kompensieren zu können. Von idealen Voraussetzungen sei man allerdings nach wie vor Lichtjahre entfernt.

Derzeit reichten die Lärmschutzmaßnahmen angesichts von Verkehrs- und Wirtschaftswachstum nicht einmal aus, um auch nur den Status quo aufrechtzuerhalten, meinte Gross. Im Mittelrheintal sei der Bahnlärm heute fast zehnmal so laut wie vor 20 Jahren. Das könnten auch die jetzt im Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ beschlossenen Maßnahmen nicht aufhalten. Die Behauptung, man wolle den Lärm halbieren, sei ein leeres Versprechen und völlig haltlos, weil es dafür weder Anfangs- noch Endwerte gäbe. Die Zeichen sprächen eher dafür, dass es noch einmal doppelt so laut werde, weil demnächst noch mehr Fracht durch das Tal rolle.

Pro Rheintal legte deshalb auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung ein neues Konzept für Lärmschutz vor. Danach müssten die Emissionen von Fahrzeugen und Fahrwegen von den Haltern und Betreibern entsprechend dem Stand der Technik und des Wissens auf ein Minimum reduziert werden. Beim Immissionsschutz soll der Staat, statt mit einem Durchschnittspegel zu rechnen, endlich die realen Maximalpegel einbeziehen und die Belastung aus allen Lärmquellen (Straße, Schiene, Fluglärm), die auf einen Anwohner einwirken können, gemeinsam berücksichtigen.

Laut EU-Umweltkommission könnten lediglich noch 20 Prozent der Fläche in Europa heute als „leise“ bezeichnet werden. 125 Millionen Menschen seien nachts Lärmpegeln von mehr als 50 Dezibel ausgesetzt. Das Gesundheitssystem gebe inzwischen 97 Prozent der Gelder für die Behandlung von Krankheiten und nur 3 Prozent für Prävention aus. Daniel Calleja, Leiter der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, weist darauf hin, dass jeder Euro, der in Lärmschutz investiert wird, einen 29-fachen Rückfluss bringt und folglich eine gute Investition sei. Er konstatiert aber auch, dass immer noch 50 Prozent der Informationen aus der 2002 begonnenen Lärmaktionsplanung fehlten und in vielen Bereichen nicht einmal klar sei, wer überhaupt zuständig sei.

15 Jahre nach Beginn der Lärmaktionsplanung sei also festzuhalten, dass man auch damit nicht vom Fleck gekommen ist, was symptomatisch für den gesamten Lärmschutz gilt.