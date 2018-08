Nicht mehr "spurlos": Bopparder Stolpersteine halten Erinnerungskultur wach

Auf den Tag genau 73 Jahre nach der Kapitulation von Nazi-Deutschland und dem Ende der Schreckensherrschaft halten in Boppard weitere Stolpersteine die Erinnerung an jüdische Mitbürger wach, die vom NS-Regime gedemütigt, terrorisiert, entrechtet, deportiert und in den meisten Fällen in den Konzentrationslagern ermordet wurden.

Am Dienstag, 8. Mai, hat der Künstler und Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig neun weitere Steine in Boppard verlegt: fünf in der Pützgasse und vier in der Wasemstraße. Hinter dieser Aktion steht der Verein „Boppard setzt Stolpersteine“, der im vorigen Jahr auf Initiative der Bopparder Grünen ins Leben trat.

Mit dabei: Andreas Roll, Vorsitzender des Vereins „Boppard setzt Stolpersteine“... Foto: Werner Dupuis

Im Mai 2017 verlegte Demnig 15 Stolpersteine. Es war die Premiere in der Stadt, in der jüdisches Leben überaus lebendig war und eine sehr große Tradition hatte. „Diese Steine geben Auskunft über den letzten frei gewählten Wohnort von Opfern des Nationalsozialismus“, sagt Andreas Roll, Vorsitzender des Vereins „Boppard setzt Stolpersteine“. Die Fläche, auf der die Steine in den Boden gelassen werden, sind häufig der einzige Ort des Gedenkens an Mitbürger, die aus der Perspektive der Angehörigen, Freunde und Nachbarn „spurlos“ verschwunden sind.

Spurlos verschwunden sind vor einem Jahr am Tag nach der Verlegung zwei Stolpersteine in der Fußgängerzone. Ein Mann jenseits der 50, wie aus privaten Videoaufnahmen hervorgeht, hat die Steine in der Nacht aus dem Boden gerissen. Wer diese Untat begangen hat, ließ sich nicht feststellen und wird auch nicht mehr aufgeklärt. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Jetzt künden in Boppard neue Spuren im Asphalt vom Schicksal jüdischer Mitbürger. Vor dem Haus in der Wasemstraße 9 erinnern Stolpersteine an die Familie Forst: Leo, Rosa, Werner Jakob und Hermann Forst wurden deportiert und ermordet.

Neunt- und Zehntklässler der Fritz-Straßmann-Schule mit ihrer Lehrerin Leonore Hermanspahn haben die jüdischen Bewohner in der Wasemstraße aufgespürt. Die fünf Bewohner jüdischen Glaubens in der Pützgasse 7, deren individuelles Schicksal jetzt auf den Gedenksteinen vor dem Haus vergegenwärtigt wird, haben Schüler der IGS Emmelshausen ermittelt. Es handelt sich um die Familien Benedick/Heymann: Alma Heymann und Otto Benedick wurden ermordet. Max Heymann gelang 1936 die Flucht nach Südafrika, Siegfried Benedick wurde im KZ Theresienstadt befreit, und Eugen Benedick konnte 1938 nach Kolumbien flüchten.

Vor zwei Jahren haben sich die IGS-Schüler mit ihrem Lehrer Marcel Hihn in einer Projektwoche mit dem Thema Stolpersteine befasst. Hihn hat als stellvertretender Vorsitzender dem Bopparder Verein entscheidend auf die Sprünge geholfen. Derzeit schreibt er an einem Buch über die Bopparder Stolpersteine. Mittlerweile haben die IGS-Schüler Abitur gemacht.

Eine von ihnen, Celine Hammes, ist mit Marcel Hihn zur Verlegung der Stolpersteine nach Boppard gekommen. „Wir dürfen nicht vergessen, ich finde es wichtig, sich an das Schicksal jüdischer Mitbürger zu erinnern“, warnt sie vor all jenen, die die Nazi-Gräuel nicht mehr beim Namen nennen wollen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling