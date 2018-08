Neue Vorgaben für Notaufnahme: Wer muss zittern?

Akute Schmerzen oder eine böse Schnittwunde: Es ist für viele Menschen beruhigend, dass es an vielen Krankenhäusern Notaufnahmen gibt – noch. Denn dieses Netz ist gefährdet. Nach einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) von Ärzten, Krankenhäusern und Kassen, dem höchsten Entscheidungsgremium im Gesundheitssystem, sollen von bundesweit 1748 Krankenhäusern zukünftig nur noch 1120 Zuschläge für diese Leistungen im Notfall erhalten. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was das für die Region bedeutet.

Notarzt und Rettungssanitäter können weiter unbesorgt die Hunsrückklinik in Simmern ansteuern: Die Notaufnahme im dortigen Krankenhaus ist gut aufgestellt, was die neuen Anforderungen angeht.

Foto: Werner Dupuis

Vor allem für kleinere Krankenhäuser könnte es schwierig werden, die Kriterien zu erfüllen. Sie müssen künftig über eine chirurgische oder unfallchirurgische und Innere Abteilung verfügen. Kommt der Patient in die Notaufnahme, soll er binnen zehn Minuten erfahren, mit welcher Priorität er behandelt wird. Ein Facharzt und bei Bedarf ein Anästhesist müssen innerhalb von 30 Minuten beim Patienten sein können, lautet eine weitere Vorgabe. Die Klinik muss zudem eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten, davon vier beatmete, haben.

Bei letzterer Vorgabe kommt das Krankenhaus in Oberwesel in die Bredouille. „Unsere Intensiv-Station verfügt nur über fünf Betten“, sagt Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus-Unternehmensgruppe, dem Mehrheits-Gesellschafter der Loreley-Kliniken, im Gespräch mit unserer Zeitung. „An alle anderen Kriterien können wir einen Haken machen.“ Frieling zeigt sich jedoch zuversichtlich, gemeinsam mit dem Land eine Lösung zu finden, damit die Notaufnahme nicht an an einzigen Bett scheitert. Frieling verlässt sich dabei auf das Versprechen der Mainzer Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, für einzelne Krankenhäuser, die für die Aufrechterhaltung einer Notfallversorgung unabdingbar sind, eine Ausnahmeregelung zu treffen.

Beim Krankenhaus in Boppard gibt es dagegen keinerlei Abstriche an den Vorgaben. „Für den Standort Boppard erfüllen wir die Kriterien des GBA für die Stufe der Basisnotfallversorgung“, sagt Dr. Moritz Hemicker, Medizinischer Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein. So erfolge die Aufnahme von Notfällen ganz überwiegend in einer Zentralen Notaufnahme. Alle Notfallpatienten erhielten spätestens zehn Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität.

Das Bopparder Krankenhaus ermöglicht auch problemlos die Weiterverlegung von Notfallpatienten vom Krankenhaus der Basisnotfallversorgung in ein Krankenhaus einer höheren Notfallstufe – auch auf dem Luftwege, macht Moritz Hemicker deutlich.

Die Hunsrück Klinik in Simmern sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt. Thomas Junkermann, Geschäftsführer der Kreuznacher Diakonie für den Bereich Krankenhäuser und Hospize, erläutert im Gespräch mit unserer Zeitung, dass derzeit an der Optimierung klinikinterner Abläufe und an den Zuständigkeiten vorgenommen werden, um den Maßgaben zu entsprechen. Er verweist darauf, dass es in Simmern ein seit vielen Jahren „gut funktionierendes System“ gibt. Die internistischen und chirurgischen Fachbereiche arbeiteten hier bereits seit Jahren nach dem Verständnis zusammen, der dem Gedanken einer zentralen Notaufnahme als interdisziplinärer Einheit zugrundeliegt. Die Strukturen würden in diesem Sinne nurmehr verbessert.

„Die Abläufe in Simmern funktionieren sehr gut“, sagt Junkermann. Er weiß um die baulichen Beschränkungen, denen sich die Klinik gegenüber sieht. Es lasse sich nicht so leicht eine neue und große, räumlich zusammenhängende Einheit der beiden Fachrichtungen bilden. Junkermann erläutert vielmehr, dass die räumlichen Gegebenheiten entsprechend optimiert werden.

Die Grundlage sei bereits positiv, denn sowohl die Aufnahme für den chirurgischen Bereich als auch für die Innere liegen im Erdgeschoss. „Das Haus ist ja vergleichsweise nicht so groß“, erklärt Junkermann, „wir sind dabei, eine räumliche Einheit zu schaffen.“

Durch die Struktur der Klinik ergebe sich bereits heute in der Praxis jene interdisziplinäre Zusammenarbeit, die nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) von Ärzten, Krankenhäusern und Kassen künftig gefordert wird. Die bereits gut zusammenwirkenden Bereiche sollen medizinisch sinnvoll noch enger miteinander verbunden werden. Die daraus entstehende strukturelle Gesamteinheit soll laut Anforderung auch mit Blick auf die personelle Verantwortung eine neue Leitungsstruktur erhalten. „Die Vorbereitungen dafür laufen in Simmern, grundsätzlich sind derzeit allerdings im Bereich der übergeordneten Gesundheitspolitik auch noch Fragen der Vergütung zu klären“, sagt Junkermann.

Im Simmerner Krankenhaus ist also alles im Lot. Allerdings sieht man bei der Kreuznacher Diakonie die Gefahr, „dass in Kirn was anbrennen könnte“, wie Junkermann weiter ausführt. „Dort gibt es unter den sechs vorhandenen Intensivbetten zwei beatmete Plätze statt der geforderten vier, an denen 2017 insgesamt 30 Patienten behandelt wurden. In Bad Kreuznach (zehn beatmete Plätze) waren es 360, in Simmern (fünf) immerhin noch 192. Abzuwarten bleibe, wie streng die neuen Spielregeln gehandhabt würden.

