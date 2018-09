Neue Vergärungsanlage sorgt beim Land für Zuspruch: RHE wird beim Biomüll zum Pionier

Die Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE) will landesweit ein Takt gebender Pionier der Abfallwirtschaft bleiben. Bei einem Besuch des Mainzer Umweltstaatssekretärs Thomas Griese stellte RHE-Vorstand Thomas Lorenz das neue Biovergärungskonzept vor, mit dem der Rhein-Hunsrück-Kreis eine führende Rolle in diesem Sektor übernehmen wird. Aus Mainz bracht Griese zudem eine frohe Kunde mit nach Kirchberg: Das Land wird sich mit einer Förderung von etwa 1 Million Euro an dem Großprojekt beteiligen.

Foto: Werner Dupuis

Ende April hat die RHE beim Land den Antrag auf eine umfangreiche Förderung der neuen Anlage gestellt. Insgesamt 12 Millionen Euro sollen für das Konzept investiert werden, das auf dem Kirchberger RHE-Gelände entstehen wird. „Das ist eine große Hausnummer“, sagt Lorenz, „aber das lohnt sich auch.“ Hintergrund ist, dass die RHE aus den rund 13.000 Tonnen Bioabfall, die pro Jahr im Kreis anfallen, in einem technisch effizienten Prozess möglichst viel Energie herausfiltern will. Es soll eine Anlage gebaut werden, die als sogenanntes verkapselte System in sich geschlossen ist, sodass keine nennenswerten Emissionen zu erwarten sind. In der Anlage wird der Bioabfall vergoren, daraus entsteht Biogas, das in zwei großen Speichern so lange gelagert werden kann, bis es effektiv in das Leitungssystem eingespeist wird. Angekoppelt ist ein Blockheizkraftwerk, das die gewonnene Energie direkt in das System der RHE am Standort Kirchberg einspeist. Wie Lorenz erläutert, wird damit kalkuliert, dass rund 1 Million Kilowattstunden pro Jahr direkt im Betrieb genutzt werden. „Etwas über 3 Millionen Kilowattstunden sind als Einspeisung ins Netz gedacht.“ Ein weiterer Nutzen ist der Einsatz der Reststoffe als Flüssigdünger in der Landwirtschaft.

Die RHE schafft es mit diesem System, aus dem Abfallprodukt Biomüll analog zum Altpapier einen Gewinn zu erzielen. Denn die Erzeugung von Energie aus einem Stoff, der bislang im Kreis zu Kompost verarbeitet und in anderen Kreisen teils noch gar nicht verwertet wird, spart den Einsatz von Ressourcen an anderer Stelle. „Das System ist ein Beleg dafür, dass Abfall auch etwas wert ist“, sagt Staatssekretär Griese, der darauf verweist, dass in Deutschland jährlich mindestens 4 Millionen Tonnen Biomüll ungenutzt sind. Demnach wird mit 4,8 Millionen Tonnen Biomüll nur etwas mehr als die Hälfte des deutschlandweiten Aufkommens überhaupt getrennt gesammelt und einer weiteren Verwendung zugeführt. „Von den 4,8 Millionen Tonnen wird nur ein kleiner Titel überhaupt vergoren.“

Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist seiner Zeit an dieser Stelle voraus. Denn in Kirchberg entsteht eine Anlage, die in ihrer grundsätzlichen Konzeption bundesweit rar und landesweit führend ist. „Was hier entsteht, ist zukunftsweisend“, erklärt Griese mit Blick auf das RHE-System. „Abfall für den flexiblen Stromeinsatz nutzen zu können, ist eine faszinierende Idee.“ Die Anlage passt in diesem Zusammenhang geradezu perfekt als Pilotmodell, das im Rahmen eines neuen Förderprojekts im Land unterstützt wird. Die Landesregierung hat ein Modell für Kommunen aufgelegt, um innovativen Energieprojekten zusätzlichen Schub zu geben. „Die RHE ist die erste gewesen, die einen Förderantrag gestellt hat“, sagt Griese.

Bei einer Investition von insgesamt rund 12 Millionen rechnet das Land damit, etwa 1 Million Euro mitzutragen. Wichtig für den Bürger ist, dass durch die neue Anlage keine Gebührenerhöhungen erwartet werden. Während in vielen Regionen davon auszugehen ist, dass der anfallende Müll zu Kostensteigerungen führt, soll dieses Modellprojekt dazu dienen, die Gebühren weiter auf niedrigem Niveau zu halten. Griese erläutert, dass die vielfach praktizierte Verbrennung von Biomüll mit Kosten von 120 bis 130 Euro pro Tonne zu Buche schlägt. „Das Modell der RHE spart den Leuten bares Geld.“ Aus Sicht von RHE-Vorstand Lorenz gibt es vor allem einen weiteren Gewinner: die Umwelt.

Von unserem Chefreporter Volker Boch