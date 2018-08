Neue Bleibe für Bopparder Stadtverwaltung

Aus unserem Archiv

Boppard

Die Stadtverwaltung Boppard zieht bis Freitag in die Mainzer Straße 46 um, in die unmittelbare Nachbarschaft der Polizeiinspektion. Grund für den Umzug in das Ersatzquartier ist die anstehende Sanierung des Karmelitergebäudes. Ab Baubeginn soll dieses in 18 Monaten saniert und barrierefrei ausgebaut werden.