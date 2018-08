Neue Abiturienten der BBS

44 Schüler haben in diesem Jahr an der Berufsbildenden Schule (BBS) Simmern ihre allgemeine Hochschulreife erlangt. Die Abschlussfeier und Zeugnisverleihung fanden in der Hunsrückhalle unter dem Motto „HABI Potter – Wir verlassen die Kammer des Schreckens“ statt. In der Stephanskirche Simmern begann die Feierlichkeit traditionell mit dem ökumenischen Gottesdienst. Unter der Mitwirkung der Religionslehrer, Pfarrerin Doris Tatsch-Schmieden und des Pastoralreferenten Lothar Schneider, stand der Gottesdienst ganz unter dem Motto „Wir erwarten unseren Beschützer“, in Anlehnung an die Romane über Harry Potter und seine Abenteuer, von J.K. Rowling.

Stilsicher: 44 Schüler haben in diesem Jahr am Wirtschaftsgymnasium der BBS Simmern die Abiturprüfung geschafft. Ihre Zeugnisse der Reife bekamen sie in der Simmerner Hunsrückhalle übergeben.

Foto: BBS Simmern

Die Abiturienten gestalteten diesen Gottesdienst selbst und wählten dieses Motto aus, da es in den Büchern einen mächtigen Schutzzauber gibt. Der Patronuszauber schützt gegen Böses und kann nur beschworen werden, wenn man an etwas sehr Glückliches denkt. Die Metapher des Schutzzaubers wurde in Bezug zu Psalm 91 gestellt. Der Zauber beschwört ein Wesen, das bei jeder Person anders ist.

Ebenso sind es Freunde, Familie oder der Partner, die im wirklichen Leben, in schweren Zeiten Schutz und Halt bieten. Da die Abiturienten einen neuen Lebensweg beginnen, müssen sie sich von alt gewohnten Wegen lösen und neue beschreiten, und dennoch sind all die wichtigen Menschen auch in der Ferne da. Bezugnehmend auf Psalm 91 nimmt Gott eine elementare Rolle ein, da er der Beschützer in dunklen Stunden, Burg und Festung ist und die Absolventen auf jedem Lebensweg begleitet. Die ausgewählten Lieder symbolisierten Freude und Schmerz gleichermaßen, über den Abschied aus der Schulzeit und vor der unbekannten Zukunft.

Abschluss gilt als Zäsur

In der festlich geschmückten Hunsrückhalle eröffnete der Schulleiter, Oberstudiendirektor Willi Adam, mit seiner Rede an die AbiturientInnen die Feier. Besonders begrüßte er den Ehrengast Carina Konrad, die als Mitglied des Bundestages für die FDP in diesem Jahr die Laudatio hielt. Er verwies auf die Zäsur, die das Abitur für die Schüler darstellt. Neues gilt es zu erproben und sich mit Zuversicht diesem zu stellen. Die Voraussetzung für einen beruflichen Weg wurde durch das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife erlangt. Einen besonderen Dank sprach Adam Studiendirektorin Elisabeth Bast aus, die mit besonderem Engagement das Berufliche Gymnasium der BBS Simmern leitet. Carina Konrad fühlte sich geehrt, dass sie eingeladen wurde, die Laudatio auf der Feier halten zu dürfen. Dies stelle für sie eine Premiere dar.

Mit ihren Worten appellierte sie an die Abiturienten, dass es gerade in der heutigen Zeit unerlässlich sei, für die eigene Meinung einzustehen und sich aktiv in die Gesellschaft einzubinden. Das Wesen der Demokratie fuße darauf, dass Menschen sich für diese einsetzen und besonders die Jugend, die oft politisch uninteressiert und frustriert sei, müsste sich engagieren.

Als Schulelternsprecherin wendete sich Carina Platten an Schüler und Gäste. Ihre Rede nahm Bezug auf das diesjährige Abiturmotto. Mit Verweis auf ein Zitat von Goethe, dass Eltern sich zwei Dinge für ihre Kinder erhofften, „Flügel und Wurzeln“, um das Leben bestreiten zu können, wünschte sie den Abiturienten nur das Beste für die Zukunft.

Souveräne Moderatoren

Abgeschlossen wurden die Festreden durch die Schülersprecherin Samira Pauli, die im vergangenen Jahr ebenfalls ihr Abitur an der BBS Simmern absolvierte. Sie resümierte über ihr erstes Jahr nach dem Erlangen der Hochschulreife und wünschte allen für die kommenden, mal geraden, aber auch ungeraden Wege des Lebens, alles Gute. Moderiert wurde die Feierlichkeit von den Abiturienten Lisa Vits und Joshua Gräff, die ihre Aufgabe souverän meisterten.

Der Höhepunkt dieses Abends war die Verleihung der Zeugnisse. Insgesamt qualifizierten sich 46 Schüler für die Abiturprüfung und 44 bestanden diese. Die jeweiligen Kursleiter, Gerwin Appelrath, Stefan Gräser und Herr Alexander Mattes, überreichten ihren Schützlingen persönlich die Zeugnisse. Besonders anerkennenswert sind die hervorragenden Leistungen von vier SchülerInnen, die ihr Abitur mit einem Einser-Notendurchschnitt bestanden. Jahrgangsbeste mit dem Notendurchschnitt von 1,5 sind Marvin Becker und Samuel Corzilius. Anna Stein erreichte einen Durchschnitt von 1,8 und Alexander Jung schaffte diesen mit der Note 1,9.

Den Preis der Ministerin für besonderes soziales Engagement erhielten in diesem Jahr aus gegebenem Anlass zwei Schülerinnen, Theresa Bohley und Jana Hinrichs. In ihrer Funktion als Leiterin des Beruflichen Gymnasiums überreichte Studiendirektorin Elisabeth Bast diesen.

Die BBS Simmern verabschiedet sich von einem großartigen Jahrgang, der die Abschlussfeier sehr gut organisierte und den inoffiziellen Teil mit einem schönen Programm abrundete. Die Abiturienten bedankten sich mit eloquenten Reden bei den unterrichtenden Kollegen und zeigten auch ihr tänzerisches Können.

Ein besonderer Dank von Abiturienten und Schule gilt den Schülern der Jahrgangsstufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums, die bei den Vorbereitungen halfen und den Abend über dafür sorgten, dass alle Gäste bedient wurden. Hier übernahmen Victoria Fitterer und Billy Scheid die Organisation.