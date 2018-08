Neubaugebiet: Mehr Geschosse als geplant

Weil sich die Kreisstadt auf einem beeindruckenden Wachstumskurs befindet und dadurch Wohnraum immer knapper wird (unsere Zeitung berichtete), hat sich der Simmerner Stadtrat nun für eine Änderung des Bebauungsplans für das entstehende Neubaugebiet oberhalb des Simmersees und unterhalb des Hinteren Rinderbergs entschieden. In dem Filetstück, für das bislang nur schmucke Eigenheime vorgesehen waren, sollen künftig auch einige Reihenhäuser sowie an dessen Rand dreigeschossige Mehrparteienhäuser entstehen.

Oberhalb des Simmersees lässt die Stadt ein Neubaugebiet erschließen. Einige Mehrparteien- und Reihenhäuser sollen den derzeit extrem angespannten Wohnungsmarkt entlasten. Bislang waren dort nur Eigenheime vorgesehen. Der Rat hat dies nun – zumindest teilweise – geändert.

Foto: Werner Dupuis

Anschauliche und sehr attraktive Modelle dazu hatte Ingenieur Stefan Schmutzler vom planenden Ingenieurbüro Siekmann und Partner dem Rat zuvor präsentiert. „Wohnen in Simmern wird zum Problem“, hatte Bürgermeister Andreas Nikolay in seiner Anmoderation erkannt. „Die Stadt will sich Gedanken darüber machen, wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann.“ Deshalb wird der Stadtrat einen Arbeitskreis gründen, der sich mit der Thematik befasst (wir berichteten).

Eine mögliche Lösung: eine verdichtete Bauweise mit einer größeren Zahl von Wohneinheiten. Ob für Mehrparteienobjekte ausgerechnet das „Sahnestück“ oberhalb des Simmersees der richtige Ort ist, darüber wurde nun diskutiert. Dort wollte der Rat ursprünglich nur Häuser mit maximal zwei Vollgeschossen erlauben. Jetzt wurde – zumindest an einer Stelle am Rand des Neubaugebietes – über dreigeschossige Mehrparteien- und über Reihenhäuser beraten.

Prinzipiell sprach sich Dieter Langkammerer von der aSL für solche Objekte aus – aber nicht am Simmersee, sondern in der Innenstadt. „Wir sollten die Wertigkeit des Areals nicht minimieren“, so sein Credo. „Für mich schwingt die Befürchtung mit, dass wir uns dort mit einem schwierigen Klientel ein Getto schaffen. Das kann man in der Stadt viel besser steuern.“

Sein Fraktionskollege Peter Mumbauer betonte, dass am Simmersee keine verdichtete Bebauung erfolgen soll. „Mit Reihenhäusern kann ich gut leben, mit mehrgeschossigen Einheiten dagegen nicht.“ Eine Lanze für die Mehrgeschossigkeit brach hingegen Renate Sehn (CDU). „Der Markt ist leer gefegt, wir haben keine kleinen Wohnungen mehr, und vor allem junge Leute suchen händeringend nach kleinen Appartements.“ Ins gleiche Horn stieß Beigeordneter Michael Becker (CDU). „Das ist für uns die einzige Möglichkeit, noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir müssen verdichtet bauen, weil wir mit unserer Fläche am Ende sind.“ Eckhard Gallo (FDP) pflichtete ihm bei: „Wir sind verpflichtet, sozial gerechte Wohnungen anzubieten. Die kann man durchaus auch sehr schön gestalten.“ Nicht nur zwei oder drei dieser Objekte, sondern gleich eine ganze Reihe davon entlang des Randes des Baugebietes forderte Manfred Krämer (SPD). „Wir haben nicht mehr viel Areal in unserer Stadt und müssen deshalb mit den vorhandenen Flächen haushalten.“ Sein Vorschlag fand im Rat allerdings keine Mehrheit.

Die hatte dagegen Thomas Klemm (CDU) hinter sich. Sein Vorschlag: An einer Reihe am Rand die zulässige Bauhöhe auf elf Meter erweitern, in den nächsten beiden Baugrundstückslinien Reihenhäuser von bis zu 8,5 Metern, dafür aber mit mehr Wohneinheiten erlauben. „Damit erreichen wir einen schönen Übergang zu den Eigenhäusern“, fand Klemm.

Der Bürgermeister unterstrich, dass letztlich die Stadt selbst die Zügel in der Hand halte. „Wir entscheiden, mit welchem Investor wir verhandeln und was wir wollen oder auch nicht.“ Ausdrücklich lobte Nikolay die gute Diskussionskultur im Stadtrat.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz