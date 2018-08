Nächtliches Leuchten: Noch keine Lösung für Windradblinklichter

Noch gibt es keine Lösung für das Problem der nächtlichen Windradblinklichter. Dies machte die Sitzung des Kreisausschusses am Montag deutlich.

Die Hunsrücklandschaft sieht nachts nicht nur mächtig „rot“ aus, sondern sie stellt sich auch als topografisch komplex dar. Technische und finanzielle Fragen sind zu klären, bevor ein Radarsystem kommt. Foto: Thomas Torkler

Technisch wird das angedachte Radarsystem noch geprüft, vor allem aber fehlt die erhoffte breite Zusage einer finanziellen Beteiligung der Ortsgemeinden.

Im Spätherbst 2016 löste die von der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik aufgebrachte Idee, die nächtlichen Blinklichter der gut 270 Windräder im Rhein-Hunsrück-Kreis abschalten zu können, für Furore. Dahinter steckt der technisch bereits weit entwickelte Vorschlag, das Hunsrücker Rotlichtviertel nachts per Radarsteuerung nach Bedarf an- und vor allem ausschalten zu können. Auf Kreis- und Landesebene sorgte das Projekt schnell für Zuspruch: Das Land sagte spontan eine Drittelfinanzierung zu, der Kreisausschuss warb im Sommer letzten Jahres für die Umsetzung. Im Frühling 2018 sieht die Lage allerdings etwas verändert aus.

Nach wie vor ist im Kreisausschuss parteiübergreifend eine gewisse Euphorie spürbar, als es erneut um die Sache geht. Es steht deutlich fest, dass der Hunsrück mit seinen vielen Windrädern eine besondere Belastung hat, die Politik sieht sich in der Verantwortung, die Situation zu verbessern, sofern dies möglich ist. „Ich persönlich halte das Thema für sehr wichtig“, sagt Landrat Marlon Bröhr. Entsprechend viel Platz räumt er dem Thema und einem fachlichen Vortrag von Jörn Parplies als Vertreter des Beratungsunternehmens Wiwi Consult ein. Parplies erläutert die aktuelle Situation des Projekts und macht deutlich, dass die Ausgangslage noch recht unklar ist.

Aufgrund der Topografie des Hunsrücks beschreibt der Experte ein „komplexes Gebiet“. Derzeit laufen beispielsweise Gespräche mit der Deutschen Flugsicherung, wie zuverlässig das Abschaltsystem für die Blinklichter gesteuert werden kann. Fest steht, dass sicherheitsrelevante Belange wie ein jederzeit nötiges Startrecht für Rettungshubschrauber gewährleistet sein müssen. In den nächsten Wochen sollen die technischen Fragen geklärt werden. Vor allem beziehen sich die offenen Diskussionspunkte auf die topografischen Herausforderungen, die es bei einem bereits laufenden Projekt in Mecklenburg-Vorpommern so nicht gibt.

Für den Fall, dass sich die offenen technischen Fragen rasch beantworten lassen, ist weiterhin die Finanzierung zu klären. Angedacht ist es, dass Land, Betreiber und Kommunen je ein Drittel der Kosten übernehmen. Kalkuliert sind pro Windkraftanlage an Investitionskosten grob 6700 Euro, die zusätzlichen Unterhaltungskosten wären laut Modellrechnung von den Betreibern zu tragen.

Da das Land seine Zusage bereits gegeben hat und die Betreiber grundsätzlich nur auf freiwilliger Basis zur Teilnahme bewegt werden können, kommt es aus Sicht der Befürworter des Projekts sehr darauf an, dass die Kommunen dahinter stehen. Und das scheint derzeit bei den meisten Gemeinden nicht der Fall zu sein.

Nach heutigem Stand bleibt ein „Delta“ bei der möglichen Finanzierung des Projekts, wie Landrat Bröhr es beschreibt. Seine Verwaltung hat bei den Ortsgemeinden abgefragt, wer sich im Rahmen einer Kostenbeteiligung engagieren würde. Die Rückmeldung fiel weitestgehend ernüchternd aus: „Etwas weniger als ein Drittel hat eine Zusage gegeben.“ Knapp ein weiteres Drittel – darunter geschlossen die Gemeinden der VG Emmelshausen – haben eine Mitfinanzierung abgelehnt. Alle übrigen Gemeinden haben die Anfrage nicht einmal beantwortet.

„Ich finde die Zahlen ernüchternd, ich hatte auf mehr Unterstützung der Windkraftgemeinden gehofft“, kommentiert Wolfgang Wagner seitens der CDU das Ergebnis der Abfrage und appelliert im Kreisausschuss ebenso wie Michael Maurer (SPD) an die Solidarität der Gemeinden. Auch wenn Roger Mallmenn (Linke) und Stefan Wickert (Freie Wähler) deutlich machen, dass das Votum der Kommunen ein Signal sein könnte, dass das Projekt so wohl nicht kommen wird, spricht sich der Kreisausschuss dafür aus, bis nach der Sommerpause die Ergebnisse der technischen Prüfung abwarten zu wollen, um dann weiter zu beraten.

Die Möglichkeit, nachts weitestgehend ohne Rotlicht leben zu können, sorgt weiter für Zustimmung. Wie Experte Parplies erläutert, könnten die Blinklichter in „deutlich über 90 Prozent der Zeit“ ausgeschaltet werden, wenn das Projekt doch noch kommt.

Von unserem Chefreporter Volker Boch