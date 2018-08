Nacht der Chöre begeistert Sänger und Publikum

Die Nacht der Chöre in Kastellaun unter der Schirmherrschaft von Stadt- und Verbandsgemeindebürgermeister Christian Keimer war ein voller Erfolg. Der Kreischorverband Hunsrück veranstaltete das Mammutprojekt nun zum zweiten Mal – die erste Auflage gab es in Kirchberg – und beschreitet mit dieser Veranstaltungsreihe neue Wege. Mit einem großen Zuspruch wurden die Macher für ihr Engagement belohnt. Es traten 27 Chöre auf, die Organisation war eine logistische Herausforderung, die reibungslos funktionierte.

Von nachlassendem Interesse am Chorgesang war an diesem besonderen Abend nichts zu spüren, vielmehr eine große Begeisterung bei den aktiven Sängern gleich welcher Generation, und bei den vielen Zuschauern, welche das Riesenevent als Geschenk annahmen. Jeder konnte nach Lust und Laune zwischen drei Veranstaltungsorten wählen – ein Wechsel war sogar erwünscht – und sich dem musikalischen Genuss hingeben. Auf der Burgbühne ebenso wie in der evangelischen und katholischen Kirche. Geboten wurde eine abwechslungsreiche Chorliteratur aller Genres.

Rund um den Burgberg und die Kirchen war vom Nachmittag bis in den späten Abend ein frohes Singen zu hören, das Spaß machte. Die Chöre präsentierten wunderbare Kostproben ihres Könnens und zeigten sich dabei von ihrer besten Seite. Der Erste Vorsitzende des Kreischorverbandes Hunsrück, Norbert Winter, begrüßte die Gäste und alle Sänger auf der Burgbühne. Er richtete Worte des Dankes an den Schirmherrn Christian Keimer, den Kreisbeigeordneten Dietmar Tuldi, die Vertreter der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück und der Raiffeisenbank Kastellaun. In diesem Zusammenhang dankte er für die finanzielle Unterstützung und allen, ohne deren Unterstützung das Event in dieser Form nicht hätte stattfinden können. Dank ging auch an Pastor Benno Wiederstein und Pfarrer Ebersbach, die bereitwillig die beiden Kirchen zur Verfügung gestellt hatten. Als Ansinnen für die Nacht der Chöre nannte Winter wörtlich: „Wir möchten Ihnen darlegen, dass man mit Chorgesang eine einzigartige Stimmung erzeugen kann und wir damit ein wichtiges Kulturgut pflegen.“

Er lud die Zuhörer zu einem Spaziergang durch die Hunsrücker Chorlandschaft ein, bevor Christian Keimer die sangesbegeisterten Menschen begrüßte und dabei deutlich machte, wie sehr ihn das Fest in der Burgstadt freue. Dietmar Tuldi lobte das unvergleichliche Ambiente in Kastellaun, er dankte dem Kreischorverband und allen Chören für die wertvolle Arbeit und forderte Sänger auf, die Musik und den Gesang in die Herzen des Publikums zu tragen.

Dies gelang den 27 auftretenden Chören bestens. Fröhlich eröffnet wurde der musikalische Reigen auf der Burgbühne von dem Kinderchor Irmenach/Beuren. Auch der Gemischte Chor 1903 Horn, die Chorgemeinschaft Mengerschied/Schwarzerden, kreuz & quer Beltheim, die Chorgemeinschaft Wahlbach/Ober-Kostenz, Da Capo Mörschbach, Tonart Keidelheim, Parallel daneben, der Gemischte Chor Argenthal 1910, der Heart-Chor Simmern und die Chorgemeinschaft VdK Projektchor/MGV Kirchberg hatten ihren Auftritt auf der Burgbühne.

In der katholischen Kirche gab es zunächst einen Gottesdienst, der vom MGV Kirchberg musikalisch gestaltet wurde. Dort folgten der Quartettverein 1925 Gondershausen, der MGV Ellern, der Kirchenchor „Cäcilia“ Beltheim, der A-Chor Kastellauner Kirchturmspatzen/Kinderchor, No Limits, Jugendchor Chorakademie Kastellaun, Cantus Castellum, Vokalensemble Chorakademie Kastellaun.

In der evangelischen Kirche hatten der Gesangverein Womrath, die Hunsrück-Gospel-Family Kastellaun/Emmelshausen, der MGV 1888 Dill, der Gesangverein „Frohsinn“ Uhler, O-Ton Simmern, der Paul-Gerhard-Chor Gödenroth, der Frauenchor „ChorisSIMA“ Simmern, die Chorgemeinschaft MGV Nannhausen/Nickweiler und Kappel und das Vokalensemble „coro cantabile“ Kümbdchen ihren Auftritt.

Zum Abschlusskonzert, das vom Meisterchor Fohren-Linden gestaltet wurde, traf man sich noch einmal an der Burgbühne und ließ dort die Nacht der Chöre mit einem weiteren Ohrenschmaus ausklingen. Moderiert wurden die Konzerte von Hans-Jürgen Konrad, Dankwart Westermeyer und Frank Mangerich. Die Veranstaltung kostete keinen Eintritt, der Spendenerlös geht an die Lebenshilfe Kastellaun für das Projekt Wohngemeinschaft am Rehberg für Menschen mit Beeinträchtigungen.

