Nach heißen Diskussionen: An der Geierlay geht's jetzt um die Wurst

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und die Hängeseilbrücke Geierlay auch. Und um die Wurst ging es dort vergangenes Wochenende tatsächlich: Das Grillfahrrad „Rad Wurscht“ war zum ersten Mal im Einsatz. Auf der Sosberger Seite.

So sieht es also aus, das Fahrrad mit eingebauter Grillfunktion. Der umgebaute Drahtesel ist am Wochenende auf der Sosberger Seite der Hängeseilbrücke getestet worden. Am Grill standen Hans Bleck (links) und Alexander Strauch, beide neu im Wurstgeschäft.

Nach den heißen Diskussionen im Vorjahr, ob für dieses „Mampfmobil“ bei der Kreisverwaltung eine Baugenehmigung eingeholt werden muss (die RHZ berichtete), ist der Unmut längst verdampft. Initiator und Investor Hans Bleck, Rechtsanwalt aus Cochem, und sein Kompagnon Alexander Strauch, Techniker – kommt aus Grenderich, lebt jetzt in Cochem – haben die Generalprobe vor dem erhofften ersten, richtig großen Ansturm zu Ostern genossen. „Wir wollten nämlich Ostern als Nicht-Wurst-Profis nicht völlig unbeleckt sein“, lacht Hans Bleck.

Geleckt haben sich jedenfalls die Besucher die Finger nach der Wurst. Circa 400 Portionen hat das Rad-Wurscht-Duo verkauft. „Einfach super, wir haben nur positive Resonanz bekommen“, freut sich Bleck. 360 Meter lang, 100 Meter über Grund, 600.000 Besucher seit der Eröffnung im Oktober 2015 bis zum Jahresende 2017: Die Hängeseilbrücke Geierlay fasziniert die Besucher. Und jetzt geht die neue Saison so richtig los. Der Duft der Wurst wird so manchen Gast anziehen, aber auch das Vehikel selbst. Das Food-Fahrrad kommt aus Berlin. Dort gehören die Räder längst ins Straßenbild, in der Region allerdings ist das schwarze Gefährt, das vom Gasherd bis zur Wasserversorgung mit allem ausgestattet ist, noch ein Unikat.

Während Mörsdorf (Rhein-Hunsrück-Kreis) schon früh die Vorteile der Touristenströme genutzt und in bare Münze verwandelt hat, ist es in Sosberg eher ruhiger geblieben. Das Wurstrad am Brückenkopf – ist das eine Chance auch für das kleine Hunsrückdorf?

Ortsbürgermeister Willi Lehnen freut sich über die neue „Attraktion“. „Die Leute“, sagt er, „haben immer danach gefragt, ob es denn hier nichts zu essen gibt?“ Das hatte sich mit dem Brückencafé und einem kleinen Laden, der auch regionale Produkte anbietet, mittlerweile durchaus geändert. Denn eine Brücke mit zwei Enden, die sollte auch auf zwei Seiten etwas zu bieten haben. „Für unser Dorf ist das sicher gut. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt.“ Ortschef Willi Lehnen und sein Rat haben das Projekt von Anfang an unterstützt. Hofft er auf Nachahmer? „Naja, das wird sich zeigen. Es muss sich alles in Grenzen halten.“ Kirmesbuden, sagt Lehnert bestimmt, die kann er sich beim besten Willen im Hunsrück nicht vorstellen.

Die gute Stimmung aber, die passt. „Das macht so einen Spaß, die Leute sind alle gut gelaunt“, freut sich Hans Bleck über das Feedback. „Hier wurden auch Selfies gemacht und nach Mörsdorf rübergeschickt.“ Und, sagt der Neu-Gastronom, so manche Wurst ist danach über die Brücke getragen worden. Besser hätte es wohl nicht laufen können. „Wir wussten ja nicht, was uns erwartet.“

Für den Anwalt eine Unbekannte, mit Situationen wie diesen er von Berufs wegen vertraut ist. Dass er und sein Kompagnon jetzt regelmäßig Würste verkaufen, ist sicher nicht geplant. „Wir suchen geeignete Leute, die das gern machen möchten, aber erst wollten wir selbst einmal schauen, wie die Abläufe sind.“

Dass die ersten Würste jetzt vom Grill gingen, ist in jedem Fall der Beharrlichkeit des Investors zu verdanken. Denn vergangenes Jahr war die Frage aufgekommen, ob für das Rad eine Baugenehmigung benötigt wird, wenn es dauerhaft am Sosberger Brückenkopf steht? Auch hier ging es um die Wurst, der Fall landete am Verwaltungsgericht Koblenz. Zu einer Verhandlung ist es aber nicht gekommen. Grund: Investor Hans Bleck hatte sein Konzept so abgeändert, dass es aus Sicht der Unteren Bauaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung nun keiner Baugenehmigung mehr bedarf. Das neue Konzept sieht vor, dass das Grillfahrrad nicht, wie ursprünglich geplant, in der Saison täglich von circa 11 bis 17 Uhr an der Hängeseilbrücke eingesetzt werden soll. Stattdessen soll es „nur gelegentlich dort und im Übrigen auch an anderen Standorten (inner- und außerörtlich) in der Gemeinde Sosberg sowie in anderen Gemeinden betrieben werden.“ Wird es nicht überwiegend ortsfest benutzt, so handelt es sich auch nicht um eine „bauliche Anlage“ im Sinne der Landesbauordnung.

Hans Bleck hat sich in dieser Angelegenheit also nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen. Ob das Grillrad auch einmal in Mörsdorf halten wird? „Wir haben uns ganz bewusst auf die Sosberger Seite fokussiert“, sagt der Grillmeister. Lachend.

Wenn zu Ostern das Wetter gut ist, konnte es auf jeden Fall etwas knapp werden mit 400 Würstchen.

Von unserer Redaktionsleiterin Petra Mix