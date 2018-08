Nach Großbrand bei Getränkevertrieb in Simmern: Ausmaß der Schäden geht in die Millionenhöhe

Die gute Nachricht zuerst: Am Tag nach Ostern kann der Betrieb beim Getränkevertrieb Donsbach-Weirauch weitergehen, nachdem am Gründonnerstag ein Großbrand für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt hatte.

Der Geschäftsführer des Simmerner Traditionsunternehmens, Peter Weirauch, schätzt, dass die Schadenshöhe in die Millionen geht. Polizeiangaben zufolge war zunächst noch von „mehreren 100.000 Euro“ die Rede. Wie hoch der Schaden letztendlich sein wird, klären ab dem heutigen Dienstag die Sachverständigen.

Das Feuer, dass am Donnerstag kurz vor 12 Uhr durch Schweißarbeiten mit einem Gasbrenner verursacht wurde, war erst nach gut sechs Stunden gelöscht. Der Dachdecker konnte sich vom Dach retten und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert (wir berichteten). Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Simmern hinsichtlich eines möglichen Defektes an dem Gasbrenner und bezüglich der genauen Brandursache noch an.

Einsatzleiter Stefan Bohnenberger war mit der Zusammenarbeit der insgesamt 400 Feuerwehrkräfte sehr zufrieden. Aus jeder Verbandsgemeinde des Rhein-Hunsrück-Kreises waren Einheiten nach Simmern geeilt, um die Bekämpfung des Brands zu unterstützen.

Schnelle Arbeit der Feuerwehr

Simmerns Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Boos war am Donnerstagabend nach Ende der Löscharbeiten noch vor Ort und machte sich ein erstes Bild von den Schäden. Dass am Ende „nur“ die große Lagerhalle ein Opfer der Flammen wurde, ist der zielgerichteten und schnellen Arbeit der Feuerwehr zu verdanken. Es gelang nicht nur, das angrenzende Wohnhaus der Firma Weirauch vor einem Übergreifen des Feuers zu bewahren, sondern auch die Büroräume zu retten.

„Das ist sehr viel wert für die Firma“, sagte Michael Boos. Denn wenn auch noch das Büro abgebrannt wäre, stünden die Eigentümer des Getränkevertriebs vor einem noch höheren Schaden.

Doch schon am Ostermontag zeigte sich eine Perspektive, wie es für das Unternehmen weitergeht. 60 Helfer waren am Karfreitag stundenlang im Einsatz, um für die Fortführung des Betriebs noch in dieser Woche zu sorgen. Es wurde hin- und hergeräumt, um einen vernünftigen Ablauf der Kundenbelieferung möglich zu machen. Zeltzubehör und Biertischgarnituren kamen ins Freie oder auf das Firmengelände auf der gegenüberliegenden Seite der Gemündener Straße, um Lagerkapazitäten für neue Ware und deren Kommissionierung zu schaffen. „Es ist ein wenig beengter als sonst, aber, ich denke, wir haben eine praktikable Lösung gefunden und das Beste aus der momentanen Situation gemacht“, sagte Peter Weirauch gegenüber unserer Zeitung beim Ortstermin am Ostermontag.

Noch am Tag des Unglücks hatte Donsbach-Weirauch Getränke-Nachschub bestellt. Vor allem die nahe gelegenen Lieferanten aus Bitburg, Kirn und Schwollen haben schon neue Ware geliefert. Bis Ende der Woche werden auch die weiter entfernten Lieferanten für Nachschub gesorgt haben. Die Neuware wartet darauf ausgeliefert zu werden.

Leider ist die in benachbarten Hallen gelagerte Ware wohl auch unbrauchbar geworden, denn durch die Geruchsbelästigung können die Getränke nicht mehr ausgeliefert werden.

Bereits am Karfreitag um kurz nach 11 Uhr hatte Peter Weirauch im sozialen Netzwerk Facebook gepostet: „Hallo liebe Kunden, obwohl es bei uns gebrannt hat, wird unser Betrieb ab Dienstag wieder weiterlaufen (...) Wenn es etwas Neues gibt, sagen wir euch Bescheid. Das Donsbach-Weirauch Team hofft auf euer Verständnis.“ Groß war daraufhin der Zuspruch von zahlreichen Kunden und Lesern dieser Nachricht, die der Familie und den Mitarbeitern alles Gute für die kommende schwierige Zeit wünschten.

Moralische Unterstützung tat gut

„Freunde haben sich aus München und Sylt und natürlich aus der näheren Umgebung gemeldet und spontan ihre Hilfe angeboten“, sagte Weirauch. Wenn die angebotene Hilfe auch nicht in vollem Umfang benötigt worden sei, habe es gut getan, moralische Unterstützung zu bekommen.

Geholfen hat auch, dass die Büros schnell umziehen konnten. In den benachbarten Räumen der ehemaligen Firma CSW sind über Ostern provisorisch die Räume mit Computern und allen anderen Büroeinrichtungen bestückt worden. „Um 7 Uhr machen wir auf, einige Mitarbeiter werden schon um 5 Uhr mit der Arbeit beginnen“, sagte Peter Weirauch.

Gegen Mittag werden am Montag die Sachverständigen erwartet. Fraglich ist, ob neben der zerstörten, 700 Quadratmeter großen Halle auch die angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Abholmarkt und eine benachbarte kleinere Halle, beide 400 Quadratmeter groß, könnten durch die 500 Grad, die in der brennenden Großhalle während des Feuers teilweise herrschten, ebenfalls so großen Schaden genommen haben, sodass sie möglicherweise auch abgerissen werden müssen.

Im Abholmarkt ist vorerst noch kein Kundenbetrieb möglich, aber auch hier bemüht man sich um eine schnelle Lösung, um den Verkauf wieder aufzunehmen.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler