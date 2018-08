Nach 27 Jahren in den sicheren Hafen eingelaufen

Nach 27 Jahren bei der Wasserschutzpolizeistation St. Goar ist Polizeihauptkommissar Thomas Loerzer im Kreise seiner Familie und Kollegen altersbedingt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Thomas Loerzer wurde in Lahnstein geboren, ist verheiratet, Vater von drei Töchtern und mittlerweile stolzer dreifacher Opa. Nach seiner Ausbildung beim Autohaus Schöntges in Lahnstein und der anschließenden Übernahme entschloss er sich, in den Polizeidienst zu wechseln.

Das letzte Mal im Polizeiboot: Polizeihauptkommissar Thomas Loerzer ist altersbedingt für immer von Bord gegangen.

Foto: Suzanne Breitbach

Erste Station war die Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr, wo er am 2. August 1976 begann. Neun Beförderungen bis zu seiner Pensionierung erfuhr der heute 60-Jährige.

Ab dem 1. September 1991 war sein Dienstort die Wasserschutzpolizeistation in St. Goar. Die größten Herausforderungen in seiner Dienstzeit waren für Loerzer die Havarie des Tankmotorschiffes „Waldhof“ und die Teilnahme am G-8-Gipfel in Heiligendamm. Zahlreiche „Rhein in Flammen“-Veranstaltungen und andere größere Einsätze und Havarien begleiteten seinen Berufsalltag.

Thomas Loerzer war auch in seiner Freizeit sehr aktiv. Er war Sanitäter (First Responder) in seiner Heimatgemeinde Lierschied oberhalb von St. Goarshausen, engagierte sich in seiner Gemeinde und in der Verbandsgemeinde und vertrat als Elternbeiratsvorsitzender und im Landeselternbeirat die Interessen von Schulkindern und deren Eltern.

Lange Jahre war Loerzer bei der Schnellen Einsatzgruppe des DRK Rhein-Lahn aktiv und ist ausgebildeter Notfallseelsorger der evangelischen Kirche.

Zur Verabschiedung war aus der Landeshauptstadt auch ein früherer Kollege vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Abteilung Wasserschutzpolizei angereist. In Vertretung für den Leitenden Polizeidirektor Helmut Oberle übernahm sein Stellvertreter Stefan Heimes die offizielle Verabschiedung und die Aushändigung der Dankesurkunde. „Ich hätte es mir im Jahr 2003, als ich bei der Wasserschutzpolizei in St. Goar anfing, nicht träumen lassen, dass ich Dich knapp 15 Jahre später mal in den Ruhestand verabschieden darf“, gab es sehr persönliche Worte zum Abschied von Stefan Heimes. Er ließ nicht unerwähnt, dass Loerzer von seinen Kollegen als Herzensmensch mit einer sehr sozialen Ader bezeichnet wird. Während seiner Dienstzeit hatte Loerzer sich auf die Kontrolle von Fahrgastschiffen spezialisiert. „Wenn man hier die enorme Entwicklung und Zunahme gerade dieser Schiffe auf dem Rhein betrachtet, hast Du auch hier auf das richtige Pferd gesetzt“, ergänzte Heimes.

„Du bist jetzt in den sicheren Hafen eingelaufen. Danke für Deine langjährige Unterstützung und Einsatzbereitschaft. Du bist authentisch“, dankte der Erste Polizeihauptkommissar Thomas Bredel als Leiter der WSP-Station St. Goar Thomas Loerzer für seine Dienstjahre in St. Goar und überreichte ein Abschiedsgeschenk. Auch wenn Thomas Loerzer eine Rheinbrücke im Dienst nicht mehr erleben wird, er hat seine Zeit auf der Fähre immer für einen Plausch mit dem Fährpersonal genutzt. Der scheidende Polizeihauptkommissar bedankte sich bei seiner Ehefrau und seiner Familie, die ihn in all den Jahren unterstützt haben. Im Ruhestand will er mehr Zeit für seine Ehefrau, seine Töchter und Enkelkinder haben. Der leidenschaftliche Hobbykoch wird auf der Dienststelle seine Kochkünste nicht mehr unter Beweis stellen. Davon profitiert ab sofort ausschließlich die Familie.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach