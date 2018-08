Muss Kamera-Attrappe entfernt werden?

Digitale Überwachungskameras gibt es heute überall zu kaufen. Sie sind klein, günstig und einfach zu handhaben. Doch beim Filmen gibt es Grenzen – auch, wenn die Kamera auf dem eigenen Grundstück angebracht ist. Wo genau diese Grenze zu ziehen ist, damit muss sich derzeit das Amtsgericht in St. Goar beschäftigen. Anlass dazu ist ein Nachbarschaftsstreit am Mittelrhein.

Nachbarn fordern Entfernung der Überwachungskamera

Ein Ehepaar aus Boppard hatte gegen seine Nachbarn geklagt. Die beiden Parteien sind zerstritten, und dem zivilrechtlichen Verfahren ging bereits ein gescheitertes Schiedsverfahren voraus. Im Raum stehen diverse Vorwürfe: Die Nachbarn, ein älteres Ehepaar, sollen aus ihrem Dachfenster ein im Nachbarsgarten spielendes Kind mit dem Handy fotografiert und außerdem eine Überwachungskamera auf dem eigenen Grundstück angebracht haben, die auf das Grundstück der Kläger gerichtet sei.

Die Kläger fühlen sich von der Kamera beobachtet und wollen erreichen, dass sie entfernt wird. Am vergangenen Mittwoch fand eine Verhandlung am Ort des Geschehens statt. Ein ganzer Tross von Menschen hat sich mittags vor dem Haus der Kläger versammelt, darunter Anwälte, eine Richterin in Ausbildung, der Richter und Leiter des St. Goarer Amtsgerichts, ein Sachverständiger, die Kläger, zwei Zeugen, die Beklagten und diverse Nachbarn.

Als Richter Klaus Behrendt die Verhandlung eröffnet und den Nachbarn zu verstehen gibt, dass sich die Beteiligten und die Zuschauer nun auf ihr Grundstück begeben müssen, schüttelt die Beklagte energisch den Kopf. Doch sie darf den Zutritt nicht verwehren, da es sich um eine öffentliche Gerichtsverhandlung handelt, wie ihr der Leiter des Amtsgerichts daraufhin erklärt. Im Vorgarten angekommen, setzt der Richter die Verhandlung fort. Auf einem akkurat geschnittenen Rasen, die Sonne steht so hoch, dass selbst die meterhohe Hecke nur wenig Schatten spendet.

Alle Blicke richten sich auf die Hauswand, an der die Kamera angebracht ist. Eine Leiter lehnt dort, ein Kabel führt von der Kamera hoch zum Balkon. „Außerhalb des Protokolls: Sie haben einen sehr schönen Rasen“, bemerkt der Richter. Der Rasen sei gestresst und man solle bitte nicht allzu sehr darauf herumtreten, bittet daraufhin der Hausbesitzer.

Die mehr als drei Meter hohe Hecke umgrenzt den Garten zur Straße und zu den Nachbarn hin. Sie ist mittlerweile so hoch gewachsen, dass die Überwachungskamera vom Nachbargrundstück aus nicht zu sehen ist. Auch um diese Hecke dreht sich das Verfahren. Die Kläger verlangen, dass sie zurückgeschnitten wird. Die Hecke soll nicht immer so hoch gewesen sein, dass die Kamera nicht zu sehen ist, wie der Kläger dem Gericht schildert: „Eines Tages waren wir hier am Reden, dann haben wir eine rote LED gesehen“, sagt der Mann. Dann habe er nebenan die Stimme der Nachbarin vernommen. „Was macht ihr wieder da?“, soll sie gesagt haben.

Das Corpus delicti ist seitlich in etwa drei Metern Höhe an der Hauswand angebracht. Die Kamera zeigt nach Südwesten in Richtung der Hecke zu den Nachbarn. Theoretisch wäre es möglich, damit das Nachbargrundstück zu filmen, wenn die Hecke nicht im Weg wäre. Der Angeklagte aber streitet Filmaufnahmen ab. Stattdessen erklärt er: „Das ist ein leeres Gehäuse. Da war noch nie eine Kamera drin.“ Das Gehäuse habe er 2012 installiert. „Hintergrund war ein Einbruch auf der gegenüberliegenden Straßenseite“, sagt er. Die Kamera sei auch nicht ans Stromnetz angeschlossen.

Kamera ist eine Attrappe, kann aber aufgerüstet werden

Ein Sachverständiger klettert auf die Leiter, begutachtet die Kamera, montiert sie ab, schraubt sie auf, nimmt das Innere in Augenschein und erklärt: „Es ist tatsächlich ein Dummy.“ Es seien keine Bauteile für eine Video- und Tonaufzeichnung im Gehäuse vorhanden. Die LED-Leuchte wird von einer Batterie mit Strom versorgt.

Auf Nachfrage des Richters gibt er aber zu verstehen, dass mit diesem Typ Kamera normalerweise alles möglich ist, Bild- und Tonaufzeichnungen, wenn sie voll ausgerüstet ist. Sie aufzurüsten sei theoretisch möglich.

Ob die Bauteile nie vorhanden waren oder vorher ausgebaut wurden, wird sich im Nachhinein kaum feststellen lassen. Der Anwalt des beklagten Ehepaares bot dem Gericht an, einen Arbeitskollegen als Zeugen aussagen zu lassen. Dieser sollte bestätigen, dass der Angeklagte die Kamera 2012 in dem jetzigen Zustand von seiner Arbeitsstelle übernommen hat. Dazu kam es aber nicht.

Vor ein paar Jahren hat sich der Bundesgerichtshof schon einmal mit dem Thema „Überwachungsdruck“ beschäftigt. Dabei kam heraus, dass auch eine Kamera-Attrappe das Persönlichkeitsrecht beeinträchtigen kann, wenn ein Nachbar glaubt, er wird beobachtet. Allerdings muss die Befürchtung, überwacht zu werden, auch nachvollziehbar und verständlich sein, etwa im Hinblick auf einen eskalierenden Nachbarschaftsstreit.

Ob die Kamera in Boppard nun abgebaut werden muss, steht indes noch nicht fest. Ein Urteil des Amtsgerichts St. Goar wird Anfang August erwartet.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld