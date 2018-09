Musiker heben zum Abschied die Instrumente

Vor restlos ausverkauftem Haus präsentierte der Musikverein Perscheid sein Jahreskonzert in der Rheinhöhenhalle in Dellhofen.

Das Jahreskonzert war auch eine Bühne für Ehrungen (von links): Vereinsvorsitzende Elke Dickhausen mit Sascha Beuscher, Volker Hüttner, Barbara Günster, Anne Henzel, Heinz Lambrich, Werner Henzel, Bastian Seibert, Anna Lambrich und Rainer Bersch, Vorsitzender des Musikverbandes Rhein-Hunsrück. Foto: Musikverein Perscheid

Zu Beginn empfingen die Musiker ihr Publikum mit einem Gläschen Sekt, das ein kleines Überraschungsgeschenk zum 40-jährigen Bestehen des Vereins war.

Gleichzeitig war es das Abschiedskonzert des Dirigenten Michael Piroth, der aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegt. Das Thema „The Best of Musicals” machte sich der scheidende Dirigent selbst zum Geschenk. Laura Heß und Christiane Brager führten in charmant-witziger Weise durch das Programm und machten den „roten Faden“ anhand eines Wollknäuels für alle sichtbar.

Das gemeinsame Jugendorchester, bestehend aus den Musikvereinen Damscheid, Oberwesel, St. Goar und Perscheid, begann das Konzert mit „Disney on Parade“, gefolgt von „Colors of Wind“ und „Lord of the Dance“. Dirigiert wurden die Jungmusiker abwechselnd von Martin Escher und Fritz Hanke. Die anspruchsvollen Stücke meisterten die Jugendlichen mit Bravour, sodass die Zugabe obligatorisch war. Anhaltender Applaus begleitete sie von der Bühne.

Das „große“ Orchester spielte eines der eindrucksvollsten Werke aus der Feder von Robert W. Smith: „Encanto“. Es folgten die Melodien zu „Jesus Christ Superstar” und „The Hunchback of Notre Dame – Der Glöckner von Notre Dame“. Eine auf die Partitur abgestimmte Power-Point-Präsentation vervollständigte das Gehörte. So konnte man bei „Jesus Christ Superstar“ die letzten sieben Tage Jesus Christus in der modernen Version von Andrew Lloyd Webber in einem Arrangement von Willy Hautvast miterleben.

Zum Programm zählten auch Ehrungen, die der Vorsitzende des Kreismusikverbandes Rhein-Hunsrück, Rainer Bersch, vornahm: Marie Lambrich für fünf Jahre, Bastian Seibert für zehn Jahre, Sascha Beuscher für 30 Jahre und für 40 Jahre Anne Henzel, Barbara Günster, Volker Hüttner, Heinz Lambrich und Werner Henzel. Vor der Pause folgte „Fiddler on the Roof“ aus dem Musical „Anatevka“ von Jerry Bock und dem Arrangement von John Moss. Der zweite Teil führte in den Boxring: „Rocky on Broadway“. Die typisch amerikanische Geschichte eines erfolglosen Boxers, der durch Zähigkeit, Mut und Naivität die soziale Hierarchie auf den Kopf stellt.

Mit „Aladdin“ entführte das Orchester in „1000 und eine Nacht“, gefolgt von „Phantom of the Opera“, der düsteren Geschichte eines entstellten Wesens, das sich in eine junge Primadonna verliebt.

Freundlichere Töne erklangen bei „Selections from Mary Poppins“, dem liebevollen Kindermädchen, das die Eltern zweier Kinder wieder auf den richtigen „Erziehungsweg“ bringt, indem sie vermittelt, dass man für den Nachwuchs Zeit haben sollte. Gruselig wurde es wieder beim „Tanz der Vampire“, von Jim Steinmann geschrieben und von Wolfgang Wössner arrangiert, der nach Transsilvanien entführte, dem Ursprungsland der blutrünstigen Vampire.

Die Vorsitzende Elke Dickhausen bedankte sich bei dem Publikum, den Sponsoren, allen Helfern und Akteuren, den Dirigenten des Jugendorchesters und ganz besonders dem scheidenden Dirigenten Michael Piroth. Das gesamte Orchester bot den „Musikergruß“ dar, will heißen, alle hielten ihre Instrumente in die Höhe – eine besondere Ehrung.

Der lang anhaltende Applaus des Publikums war der schönste Dank für die Musiker, die nach vielen Proben die Früchte des Erfolges ernten durften. Eine Zugabe durfte da natürlich nicht fehlen.

Eine Version von „Nehmt Abschied Brüder“ mit Text an der Wand schweißte die Gemeinschaft in der Halle zusammen. So lief beim Mitsingen manchem ein Schauer über den Rücken und ein Tränchen über die Wangen.