Museum Kunsterbunt entführt in die weite Welt: Reisemitbringsel eines Wissenschaftlers

Ein besonderes Museum in unserer reichen Museumslandschaft ist das Spielzeugmuseum Kunsterbunt in der alten Schule in Hasselbach. Seit Jahrzehnten sind Nora und Fritz Schmidtmeier gemeinsam auf der Suche nach ausgefallenen Spielzeugen. Dementsprechend groß ist ein bunter Fundus, den sie mit großer Akribie und Liebe zu den schönen Dingen zusammengetragen haben. Zur Zeit präsentieren die Schmidtmeiers eine Ausstellung mit Reiseandenken von Professor Walther Heissig (1913 bis 2005), einem Wissenschaftler, der jahrzehntelang den Orient und Asien bereiste und eine Vielzahl von ganz besonderen Reiseandenken bei seiner Rückkehr von seinen Forschungsreisen im Gepäck hatte.

Walther Heissig war nicht nur Mongolist, Zentralasien- und Literaturwissenschaftler und Folklorist, er liebte auch die schönen Dinge, die er während seiner Reisen entdeckte und wenn es möglich war als Mitbringsel nach Deutschland brachte. Ein Teil davon ist jetzt zu sehen.

Foto: Werner Dupuis

Walther Heissig studierte von 1936 bis 1941 in seiner Geburtsstadt Wien und in Berlin die Fächer Mongolistik, Sinologie, Ethnologie, historische Geografie und Vorgeschichte. Nach der Promotion folgten längerer Aufenthalte in Ostasien, den er vor allem für Forschungen zur mongolischen Literatur nutzte. Von 1943 bis 1946 war er Dozent für mongolische Sprache, Literatur und Geschichte an der katholischen Fujen-Universität in Peking. Nach Kriegsende begab er sich nach Göttingen und habilitierte sich dort 1951 für mongolische Literatur und Geschichte. Es folgten Stipendien der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1957 erhielt er einen Ruf an die Universität Bonn. Er wurde Professor für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens und 1964 Direktor des zentralasiatischen Seminars der Universität Bonn. Unter der Regie von Heissig wurde Bonn ein in ganz Euro angesehenes Zentrum der Zentralasienkunde. Nach seiner Emeritierung zog er mit seiner Frau in den Hunsrück und lebte bis zu seinem Tod in der Waldsiedlung in Rheinböllen.

Ein buntes Sammelsurium von Mitbringseln brachte der Professor für mongolische Kulturgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter anderem von seinen Forschungsreisen in die Mongolei, Afghanistan, China, Japan und viele andere Länder mit. Seine Witwe vermachte die große Sammlung der Familie Schmidtmeier für deren Museum Kunsterbunt.

Der Besuch der Ausstellung gleicht einem vergnüglichen Spaziergang durch die halbe Welt. Überall gibt es etwas zu entdecken. Angefangen bei kleinen, kunstvoll gefertigten Miniaturen, bis hin zu zwei blauen Pferden aus Holz, die in einem Kinderkarussell in Afghanistan ihre Runden drehten, reicht das Spektrum der Sammlung. Ergänzt wird die Ausstellung mit traditionellem Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge, mit besonderen Stücken aus Russland, Dänemark aus Polen, den Balkanstaaten, Japan und China.

Kunsterbunt wird geführt als „Museum on Demand“. Es gibt keine festen Öffnungszeiten. Besuchstermine können unter Tel. 06762/961.616 – auch ganz kurzfristig – vereinbart werden.

Von unserem Reporter Werner Dupuis