Murscher Esel lässt stahlharten Blick über Landschaft schweifen

Premiumwege werden alle drei Jahre zertifiziert, um stets eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

Er verlieh der Traumschleife Murscher Eselsche ihren Namen, und nun lässt das Grautier aus Stahl seinen Blick geduldig über die schöne Landschaft schweifen. Beim Ortstermin gesellten sich zu der Stahlkonstruktion (von links) Peter Unkel, Erwin Beres, Heinz Schneider, Thomas Biersch, Martin Boos (Stahlbau), Ortsbürgermeister Hans-Peter Friedrich, Fritz Eger (Design des Esels). Es fehlt: Michael Pies. Foto: VG Emmelshausen

So stehen in diesem Jahr unter anderem die Nachprüfungen für den Saar-Hunsrück-Steig, die Traumschleife Murscher Eselsche und das Traumschleifchen Murscher Aussichten an.

Um diese. bereits jetzt hervorragenden – Wege noch erlebnisreicher zu machen, wurde an deren Schnittpunkt, wo auch vor drei Jahren die Verlängerung des Saar-Hunsrück-Steigs eröffnet wurde, ein drei Meter hoher Stahlesel vor herrlicher Fernsicht aufgestellt.

Die Sachkosten wurden aus dem Tourismusetat der Verbandsgemeinde Emmelshausen finanziert. Den Rest erledigten die Morshausener in Eigenleistung. Und das war weitaus mehr als nur „Loch auf, Esel rein, Loch zu“.

So wurde die Zeichnung vom Morshausener Grafiker Fritz Eger erstellt. Die Stahlbauarbeiten erledigte der Stahlbauer Martin Boos. Der Rest war dann ein Gemeinschaftswerk der freiwilligen Helfer.

Bürgermeister Peter Unkel und Tourist-Info-Leiter Thomas Biersch bedankten sich jetzt an Ort und Stelle bei den Helfern. „Ohne diese ehrenamtlichen Einsätze hätte unsere Wanderwege nicht die hervorragende Qualität, mit der sie bundesweit auf Spitzenplätzen liegen“, sagte der Verbandgsgemeindechef.