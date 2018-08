Muders gibt Verantwortung weiter

50 Jahre und 9 Monate, diese fast unendlich lange Zeit war Alfred Muders beruflich für die Raiffeisen Genossenschaft tätig. Seit 1999 war er als Geschäftsführer maßgeblich an der rasanten Entwicklung der Raiffeisen Hunsrück Handelsgesellschaft beteiligt.

Philipp Tilemann (links) und Peter Assmann werden künftig die Geschicke der Raiffeisen Hunsrück bestimmen. Der langjährige Sprecher des Vorstands, Alfred Muders (Mitte), wurde in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Werner Dupuis

Unter seiner Ägide ist Raiffeisen Hunsrück zur großen regionalen Genossenschaft mit einem Umsatz 2017 von 81 Million Euro und 80 Mitarbeitern gewachsen. Anfang Mai ging er in den verdienten Ruhestand. Peter Assmann und Philipp Tilemann werden das Unternehmen künftig führen.

Den Strukturwandel in der Landwirtschaft hat Muders in diesen langen Jahren hautnah erlebt. Als er am 1. August 1967 mit seiner Lehre als Groß- und Einzelhandelskaufmann bei der Raiffeisenkasse in Wiebelsheim begann, prägte die Landwirtschaft das Leben in den Dörfern. Es gab noch eine Vielzahl von Voll- und Nebenerwerbsbetrieben. In vielen Ställen standen Milchkühe, Schweine zur eigenen Versorgung und für die regionalen Metzger wurden gemästet. Auf den Äckern wurden Getreide, Raps und Kartoffeln angebaut, auf den Wiesen das Heu geerntet.

Doch der Strukturwandel kam schneller als gedacht. Sinkende Erträge und hohe Investitionen für neue Maschinen, größer werdende Ställe und das Fehlen einer nachfolgenden Generation, die den Hof bewirtschaftet, veranlassten immer mehr Nebenerwerbsbauern zur Aufgabe. Die frei werdenden Felder und Wiesen wurden von Vollerwerbsbetrieben übernommen.

1974 wechselte Muders zur Raiffeisengenossenschaft nach Lingerhahn. 1999 erfolgte die Gründung der Raiffeisen Hunsrück Handelsgesellschaft und die Ausgliederung der Warenbereiche der Volksbank Rheinböllen und der Raiffeisenbank Kastellaun in das neue Unternehmen. In den Folgejahren wurden erhebliche Investitionen getätigt in Lagerhallen, Getreidesilos, Raiffeisen-Märkte, Lkw, Tankfahrzeuge. Mörschbach entwickelte sich zum größten Standort des Unternehmens.

2001 kam mit der Raiffeisenkasse Weinsheim eine geografische Erweiterung zur Nahe dazu. Als Partner der Winzer kam auch ein großes Sortiment an Produkten für Weinberg und Kellerei hinzu. Ab 2003 wurden die Belieferungen von Privathaushalten, kommunalen und gewerblichen Kunden mit Holzpellets mit eigenem Spezialfahrzeug aufgenommen. In Mörschbach wurde für die Düngerproduktion eine große Halle gebaut.

2004 eröffnete Raiffeisen Hunsrück die erste Automatik-Tankstelle in Halsenbach. In Mörschbach wuchsen die größten Getreide-Stahlsilos von Rheinland-Pfalz weithin sichtbar in den Himmel. 2005 folgte die zweite Tankstelle Wiebelsheim, 2009 Tankstelle Nummer drei mit SB-Waschanlage in Weinsheim, 2010 dann eine vollautomatische Dünger-Tankstelle in Winterbach und die Eröffnung der vierten SB-Tankstelle in Simmern. Es folgten weitere SB-Tankstellen in Rheinböllen, Emmelshausen und zuletzt in diesem Frühjahr in Kastellaun. Am Standort Mörschbach wurde die Siloanlage erweitert. 2014 kaufte man zudem die RWZ-Standorte Kastellaun und Halsenbach.

Zum ursprünglichen Kerngeschäft Agrarwirtschaft und Weinbau erweiterte Muders das Spektrum um die Raiffeisen-Märkte sowie die Bereiche Baustoffe, Energie und Tankstellen. Ihm zur Seite stehen an sechs Standorten mehr als 80 Mitarbeiter – darunter fünf Auszubildende und zusätzlich fast 30 saisonale Aushilfskräfte. Der Umsatz stieg von 5 Millionen Mark im Jahr 1989 auf 81 Millionen Euro 2017. Damit ist Raiffeisen Hunsrück das größte ländliche Genossenschaftsunternehmen in Rheinland-Pfalz und ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der Region.

Der Handel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Getreide, Ölsaaten, Mineralölen und regenerativen Energien wird von der Unternehmenszentrale in Lingerhahn aus gesteuert. Von hier aus werden die aktuellen Märkte beobachtet und Ernten vermarktet. Vorverträge mit heimischen Landwirten geben diesen unternehmerische Sicherheit. Für seine Verdienste wurde Muders mit der Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet. Peter Assmann, Geschäftsführer seit 2011, und Philipp Tilemann, der seit Juli 2017 zur Geschäftsführung gehört, werden das Unternehmen zukünftig leiten.

Von unserem Reporter Werner Dupuis