Motorradfahrer sehr schwer verletzt: Verkehrsunfall auf der L204 hinter Mörsdorf

Ein missglückter Überholversuch eines Motorradfahrers brachte diesem schwerste Verletzungen ein.

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall.

Am Sonntagmittag gegen 12:40 Uhr versuchte ein Motorradfahrer einen Traktor zu überholen und übersah dabei, dass dieser den Blinker gesetzt hatte und nach links abbiegen wollte. Der Traktor fuhr auf der L204 von Mörsdorf in Richtung Bucund zog eine Fahrzeugschlange hinter sich. In Höhe eines landwirtschaftlichen Weges wollte der Traktorfahrer nach links abbiegen, blinkte korrekt und verringerte die Geschwindigkeit.

Vermutlich schätzte der in der Fahrzeugschlange an dritter Position fahrende Motorradfahrer die Situation falsch ein und übersah zudem noch das Abbiegesignal, als er zum Überholen ansetzte. Beide

Fahrer konnten eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Kradfahrer stieß gegen den Vorderreifen und Kühler des Traktors. Dabei verlor er seinen Schutzhelm und trug schwerste Kopf- und Brustverletzungen davon.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 52-jährigen Fahrer aus Köln in ein Koblenzer Krankenhaus. Aufgrund der schwere des Unfalls wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die L204 blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt. Polizei/jo