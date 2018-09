Mordsspaß im Turmmuseum: Wie zu Ritters Zeiten eine Burg belagert wurde

Den groß gewachsenen Mann möchte Jochen von Osterroth mit seinem Schwert sofort einen Kopf kürzer machen. Sehr zur Freude der beiden Kinder, die mit ihrem Papa das Turmmuseum auf der Schönburg in Oberwesel besuchen. Die Kinder kichern und warten im Eingangsraum des Museums gespannt darauf, was ihrem Vater nun bevorsteht. Aber Jochen von Osterroth hat natürlich nur einen Spaß gemacht.

Mit einer nachgebauten Steinschleuder können die Museumsgäste virtuell einen Stein von der Schönburg auf die Burg Eltz schießen. Es ist die Hauptattraktion in dem kleinen Museum auf der Schönburg. Fotos: Denise Bergfeld Foto: Denise Bergfeld

Der 74-Jährige deutet mit seinem Schwert auf den Durchgang in den Turm. „Dieses Gestein ist ziemlich scharfkantig“, warnt er den Familienvater und bittet ihn, sich zu ducken, wenn er den Durchgang passiert. Denn die Menschen im 12. Jahrhundert waren viel kleiner als heute. Im Schnitt 1,65 Meter groß. Und so ist auch der Durchgang in den Turm der Schönburg eher für kleine Menschen angelegt.

Nur montags hat das Turmmuseum auf der Schönburg geschlossen

Jochen von Osterroth engagiert sich seit knapp vier Jahren für das Museum. Der Motorsportjournalist hat ein Faible für die Stadtgeschichte. Er ist nicht nur Museumsführer, seit den 80er-Jahren organisiert er mit zahlreichen weiteren Ehrenamtlern auch gemeinsam das Spectaculum, ein Mittelalterfest in Oberwesel, zu dem alle zwei Jahre Zehntausende Besucher anreisen, und das auch in diesem Jahr an Pfingsten wieder stattfinden wird.

Im Turmmuseum hat nun die Hauptsaison begonnen. Es ist außer montags jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In den Räumen des Doppel-Fallgitter-Torturms erzählt das Museum die mehr als 700-jährige Geschichte der Schönburg. Und von Osterroth versteht es, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Denn er wirft nicht mit trockenen Daten und Fakten um sich, sondern verpackt die Historie anschaulich in kleine Geschichten und Anekdoten. Aus jeder seiner Erzählungen spricht seine Begeisterung für die Geschichte der Schönburg.

Jochen von Osterroth ist der „Herr des Turmmuseums“ auf der Schönburg in Oberwesel. Wer, so wie er, alle 122 Stufen bis zur Aussichtsplattform erklimmen hat, dem eröffnet sich eine atemberaubende Aussicht über das Mittelrheintal. Foto: Denise Bergfeld

Der 74-Jährige begnügt sich auch nicht damit, hinter der Kasse auf Gäste zu warten, wenn mal wenig Betrieb ist. Jochen von Osterroth ist dann vielmehr draußen vor dem Museumseingang anzutreffen, von wo aus er versucht, die Unentschlossenen für einen Museumsbesuch zu begeistern. „Der Turm ist auf. Falls Sie möchten, treten Sie ein“, spricht er eine Familie an. „Der Eintritt kostet für die ganze Familie nur 7 Euro“, sagt er und ist in seinem Element. Er erzählt, dass die Kinder im Museum mit einer hölzernen Armbrust schießen dürfen, und dass es eine Steinschleuder gibt, mit der die Museumsgäste auf Burg Eltz zielen können. Auch diese Familie hat er überzeugt. Sie wollen sich das Museum einmal näher ansehen.

Die Steinschleuder ist die Hauptattraktion des Turmmuseums. Ein hölzerner Nachbau eines Katapults. Wenn die Gäste dort einen Hebel ziehen und zurückschnellen lassen, fliegt auf einem Bildschirm ein virtueller Steinbrocken in Richtung Burg Eltz. Und wenn sie gut gezielt haben, dann treffen sie auch. Gerade Kinder begeistern sich für dieses Katapult und lernen so, wie zu Ritters Zeiten eine Burg belagert und zerstört wurde. Dass eine echte Steinschleuder 10 bis 20 Meter hoch war und Felsbrocken mehr als 450 Meter weit schleudern konnte, erklärt von Osterroth seinen Gästen gerne.

Wer das Katapult erkundet hat, kann im Anschluss noch weiter nach oben steigen. 122 Stufen hat die Treppe des 25 Meter hohen Turms. Wer alle erklommen hat, dem bietet sich eine atemberaubende Aussicht über das Mittelrheintal und die Stadt Oberwesel. Eine Aussichtsplattform wurde in der Mitte der obersten Ebene installiert, damit auch Menschen mit Höhenangst den Fernblick genießen können und nicht das Gefühl haben, sie stehen direkt am Rande eines Abgrunds.

Zweites Fallgitter kam nur einmal in der Geschichte zum Einsatz

Zurück im Foyer wartet weitere Arbeit auf den Museumsführer. Eine Lehrerin erkundigt sich nach dem Programm für Schulklassen. Jochen von Osterroth erklärt zwei Frauen auf Englisch, wo sich die Toiletten befinden. Einer weiteren Familie erzählt er kurz darauf, warum der Turm der Schönburg so einzigartig ist. „Es ist ein Doppelfallgitter-Turm“, sagt er. „Von diesen Türmen gab es im 12. Jahrhundert nur drei Stück.“ Eines der beiden Fallgitter war damals täglich in Gebrauch. „Es wurde abends mit zwei dicken Balken verrammelt“, sagt er einem kleinen Jungen.

„Schau mal hier hoch“, Jochen von Osterroth und deutet auf eine Lücke hinter dem Durchgang. „Hier befand sich das zweite Fallgitter. Es war eine Tonne schwer und mit zwei Seilen oben befestigt.“ Sollte dieses Fallgitter herabgelassen werden, wurden die Seile einfach gekappt. „Das ist nur ein Mal passiert und dann nie wieder“, erzählt von Osterroth dem jungen Museumsgast. Denn die Tür war zu schwer, und die Burgbewohner konnten sie nicht mehr zurück nach oben befördern. Und so wurde sie im Jahr 1320 zu Feuerholz verarbeitet.

Was der interessierte Museumsgast auch erfährt: Der Museumsturm wurde im 12. Jahrhundert als Wohnturm genutzt. Und: Die Schönburg war eine der wenigen Burgen am Rhein, die sich im Ernstfall wirklich verteidigen konnten. Sie wurde von den Truppen Ludwigs XIV. im 17. Jahrhundert zerstört und von dem Deutschamerikaner Major Rhinelander 1885 nach alten Plänen wieder aufgebaut. Seit 1950 gehört die Schönburg der Stadt Oberwesel.

Das Turmmuseum auf der Schönburg ist während der Hotelsaison außer montags an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3 Euro Eintritt, Kinder 1,50 Euro. Eine Familienkarte kostet 7 Euro. Für Oberweseler ist der Eintritt frei

