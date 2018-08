Modellstadt spaltet den St. Goarer Rat

Die Stadt St. Goar plant auch in diesem Jahr, kräftig zu investieren. Ohne Kreditaufnahme kommt die Kommune dabei aber nicht aus. Mehrheitlich hat der Stadtrat am Dienstagabend den Haushaltsplan für das laufende Jahr beschlossen. Bei den Christdemokraten stieß das Papier auf uneingeschränkte Zustimmung. Aus den Reihen der Sozialdemokraten hingegen hagelte es Kritik – was zu erwarten war. Denn das Modellstadtprojekt spaltet das Gremium schon seit geraumer Zeit. Unter anderem aufgrund der stark gestiegenen Kosten.

Der Rheinbalkon in St. Goar ist Teil des Modellstadtprojekts und bildet gemeinsam mit Stufenanlage und Marktplatz auch im Haushaltsplan 2018 die größte Investition. Die SPD kritisierte erneut die enorm gestiegenen Kosten. Der Rheinbalkon soll in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Foto: Thomas Torkler

Der Stadtrat verabschiedete den auf dem Papier unausgeglichenen Haushaltsplan, der im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbedarf von 199.950 Euro abschließt. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Stadtbürgermeister Horst Vogt (CDU) betonte, dass die Summe der Ergebnisse aus den fünf Vorjahren positiv sei. Deshalb müsse die Stadt auch keine Vorschläge anführen, um ihre finanzielle Lage zu verbessern.

Vogt erläuterte, dass der Haushalt des vergangenen Jahres um rund 215.000 Euro besser abschließen wird als geplant. Gründe sind höhere Steuereinnahmen, hohe Schlüsselzuweisungen und niedrige Kreditzinsen. Zudem könne die Stadt durch die „kluge Politik“ seines Vorgängers Walter Mallmann bei der Ausbauvereinbarung der B 9 zwischen der Stadt und dem Bund mit einem Ablösebetrag von rund 739.000 Euro rechnen, nachdem die Bauleistungen schlussgerechnet sind.

Der Finanzhaushalt umfasst mit seinen Ein- und Auszahlungen ein Volumen von mehr als 6,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr plant die Stadt Investitionen von knapp 3 Millionen Euro. Ein Großteil davon fließt in die Modellstadt. „Jetzt steht die Fertigstellung des Rheinbalkons und der dortigen Stufenanlage unmittelbar bevor“, betonte der Stadtbürgermeister. Rund 1 Million Euro sind im laufenden Jahr für die Maßnahme „Markt- und Lotsenplatz“ veranschlagt, zu der auch der Rheinbalkon zählt. 58.500 Euro an Landeszuschüssen stehen noch aus.

Ausbau Rathausplatz hat begonnen

Der Rathausplatz und der St.-Goar-Platz an der katholischen Kirche werden aktuell ausgebaut. Auch dabei handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen des Modellstadtprojekts, für das im laufenden Jahr 624.950 Euro eingeplant sind, 424.880 Euro davon sind Landeszuschüsse.

„Diese Maßnahme ist immens wichtig und eine kluge Investition zur Sicherung des Erhaltes unserer Kita, ebenso wie es auch der Ankauf des Schwesternhauses war, bei dem uns die katholische Kirchengemeinde sehr entgegengekommen ist“, betonte die CDU-Fraktionsvorsitzende Ursula Krick. St. Goar blicke auf einen Zuwachs von 49 Einwohnern und verzeichne damit auch wieder mehr Kinder.

„Es fehlen uns 19 Kitaplätze. Das heißt, die Kita muss um eine Gruppe erweitert werden. Umso wichtiger werden die Anfahrtsmöglichkeiten und der barrierefreie Zugang. Neben der Wahrung eines optischen Gesamtbildes bei der Platzgestaltung macht auch dies es uns auf jeden Fall wert, den kleinen noch im Eigentum der Kirche stehenden Teil des Bereiches mit zu erneuern“, sagte Krick zur aktuellen Baumaßnahme.

Die SPD hingegen geizte nicht mit Kritik: „Die vergangenen Haushalte enthielten eine Fülle von Maßnahmen, die nicht zuletzt auch in der Öffentlichkeit groß angepriesen, aber dann immer wieder geschoben wurden“, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Heckmann. Markt- und Lotsenplatz seien bis heute noch nicht fertig, der Baubeginn für Rathaus- und St.-Goar-Platz sei schon für 2016 vorgesehen gewesen. „Die Maßnahme hat noch nicht richtig begonnen, und schon sind Mehrkosten in Höhe von 465.000 Euro veranschlagt“, legte Heckmann den Finger in die Wunde. „Wir stellen Ihnen jetzt schon die Frage, ob diese Mehrkosten förderfähig sind. Wird dieses Projekt in Bezug auf die Finanzierung der nächste Rheinbalkon?“, fragte er in Richtung CDU.

Auch zum Rheinbalkon fand er erneut deutliche Worte: „Diese Maßnahme einschließlich Marktplatz schlägt nunmehr voraussichtlich mit Gesamtkosten von 4.253.500 Euro zu Buche. Allein der Rheinbalkon verursacht bis dato Kosten von über 2,3 Millionen Euro“, führte Heckmann auf und gab zu bedenken, dass ursprünglich 470.000 Euro inklusive Treppenanlage veranschlagt waren.

Auch der Verkauf der RWE-Aktien für 419.000 Euro kam erneut zur Sprache: Nach dem Verkauf stieg der Kurs und es gab eine Sonderausschüttung von 1,50 pro Aktie, die der Stadt entging, kritisierte Heckmann. Die CDU habe auf diesem Weg 111.000 Euro „im Rhein versenkt“, rechnete er vor und warf der CDU vor, den Haushalt mit dem Verkauf „geschönt“ zu haben. Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Wir haben auf einen eingebrochenen Aktienkurs und die weggefallenen Dividenden reagiert“, entgegnete Martin Philipps (CDU). Mit dem Verkauf habe die Stadt einen Reingewinn von über 100 Prozent erzielt.

Stadt muss Kredit aufnehmen

Um die Investitionen zu stemmen, plant die Stadt, einen Kredit in Höhe von 864.000 Euro aufzunehmen. Damit wird der Schuldenstand Ende des Jahres bei voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro liegen. Unter anderem steht noch die Sanierung der Jugendherberge auf dem Programm, die Grundschule erhält ein neues Whiteboard, in die Sanierung der Burg Rheinfels wird investiert, Spielgeräte für den Spielplatz in der Kernstadt werden angeschafft. „Die Planungen für das Regenüberlaufbecken in Werlau beginnen in diesem Jahr“, betonte Vogt. Auch die WC-Anlage in Höhe der Feuerwehr wird saniert, der Zehnthofplatz in Werlau und der Wendeplatz an der Stiftskirche werden umgestaltet, und die Straße „An der Bach“ in Biebernheim muss ausgebaut werden.

Die Stadt verfügt über eine freie Finanzspitze von 594.360 Euro. „Unsere Leistungsfähigkeit ist auch für die Zukunft damit gesichert“, so der Stadtbürgermeister. Der Haushaltsplan wurde mit zwölf Jastimmen (11 CDU, 1 SPD), fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen (alle SPD) abgesegnet.

Die SPD-Fraktion erwartet mit Schrecken das Ende der Schlussabrechnung. Wir sind gespannt, wo wir da landen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Heckmann zum Modellstadtprojekt Rheinbalkon