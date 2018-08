Mittelrhein-Weinmesse: Bacharach steht einmal mehr für Klasse der Region

In exzellenter Frühform präsentieren sich die Weine des Jahrgangs 2017. Bei der Mittelrhein-Weinmesse in Bacharach zeigte sich darüber hinaus das Anbaugebiet insgesamt in einer durchweg harmonischen und qualitätsorientierten Verfassung.

Es ist vielleicht nicht überraschend, im Frühsommer am Mittelrhein unterschiedliche Sprachen zu hören. Dass aber zu einer Gebietsweinmesse interessierte Gäste aus amerikanischen oder asiatischen Gefilden kommen, um bei dieser Gelegenheit einen genauen Eindruck über die Vielfalt der Weinregion zu erhalten, überrascht dann doch etwas. Es hat allerdings weniger damit zu tun, dass die Besucher an so einem warmen Sonnentag ein schattiges Plätzchen suchen. Draußen vor der Bacharacher Mittelrheinhalle sticht die Sonne, drinnen stechen die Weine. Gut zwei Dutzend Winzer stehen von den Burgundersorten bis zum Riesling für ausgezeichnete Qualität. In der vergleichsweise kühlen Halle sind jede Menge Weine zu probieren, die meist von den Winzern persönlich ausgeschenkt werden.

Es gibt einige Dinge bei der Weinmesse, die nicht überraschen. Zum Beispiel, dass der Riesling ohne jede Frage maßgebliches Kulturgut dieser Region ist. Und ein Dauerläufer. Das zeigen bereits die vielen Fassproben, die auf der Messe zu finden sind. Weine, die noch nicht abgefüllt sind, werden ausgeschenkt – junge Kerlchen, die sich in den nächsten Wochen in den Edelstahltanks oder auch Holzfässern noch finalisieren, bevor sie sich dann in der Flasche weiter entwickeln. Wie unterschiedlich die Weinregion Mittelrhein an dieser Stelle ist, belegt die Messe ebenfalls: Auch wenn jeder Winzer hier vom Flaschenverkauf lebt, der in den meisten Fällen ab Hof geschieht, gibt es große Unterschiede zwischen Weinen für „jetzt“ und für „später“. Zu kosten gibt es Tropfen für jeden Tag, für den besonderen Tag und für den Tag, auf den eine feine Flasche eine Zeit lang warten sollte. Von Basis- bis zu exzellenten Spitzenweinen reicht das Angebot. Überraschend ist dabei, dass gerade einmal eine Hand voll Winzer für diese Messe eine fruchtsüße Auslese mitgenommen haben. Dies zeigt einerseits, dass diese feinen Weine seltener geworden sind, andererseits, dass die Kundenrichtung klar ist: Der Mittelrhein steht für feinherb bis trocken.

Spannend sind auch die verschiedenen Rebsorten, die sich auf der Messe finden. Das Angebot an Burgundersorten wächst weiter, der Klimawandel hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass Chardonnay inzwischen in sehr guter Qualität im Anbaugebiet verfügbar ist. Ende des vergangenen Jahrhunderts wäre das noch nicht zu erwarten gewesen. Müller-Thurgau und Scheurebe sind Einzelstücke dieser Messe. Der Mittelrhein verändert sich in dieser Hinsicht leicht, aber die große Grundrichtung bleibt gleich: Riesling, Riesling, Riesling. Wie grandios diese sein können, zeigt der traditionelle Blick in die „Schatzkammer“ mit gereiften Weinen bis ins Jahr 1989.

Die Messe ist wie die Region: klein und fein. Deutlich zeigen sich die Unterschiede der Herkünfte der Weine. Winzer aus Leutesdorf stehen neben Kollegen aus Spay, Steeg neben Königswinter, Oberwesel neben Kaub – aber alle für ein exzellentes Gebiet. Volker Boch