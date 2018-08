Mittelrheingold: Münchener bloggt fürs Tal

Frank Zimmer ist auf der Suche nach Gold am Mittelrhein. Aber nicht mit Schaufel und Waschpfanne, sondern mit seiner Tastatur und der Internetseite www.mittelrheingold.de. Sein Gold, das sind die Themen und Nachrichten aus dem ganzen Tal. Egal ob links- oder rechtsrheinisch, stromauf- oder stromabwärts. Bei Mittelrheingold.de handelt es sich um eine private Seite, die der Journalist im Januar ins Leben gerufen hat. Genauer gesagt: ein journalistisches Blog über das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Das ungewöhnliche daran: Frank Zimmer betreibt die Seite aus der Ferne, denn er lebt und arbeitet in München als Redaktionsleiter Online beim Fachmagazin W&V (Werben & Verkaufen). Dem Mittelrhein ist er durch seine Familie verbunden, denn sein Vater stammte aus Bacharach.

Der Journalist Frank Zimmer bloggt über die Region Mittelrhein.

Foto: Lisa Haensch

„Mittelrheingold.de möchte dazu beitragen, regionale Grenzen zu überwinden. Das private Blog sammelt Themen und kuratiert Nachrichten aus der ganzen Region von Bingen und Rüdesheim bis Lahnstein und Rhens“, schreibt Frank Zimmer. In der kleinen Serie „Sieben Fragen an ...“ stellt er außerdem Persönlichkeiten vom Mittelrhein vor, indem er sie sieben Fragen beantworten lässt. Wir haben diese Idee aufgegriffen und Frank Zimmer sieben Fragen gestellt.

Herr Zimmer, Sie leben in München und betreiben einen Regionalblog für das Mittelrheintal. Das ist eine ungewöhnliche Konstellation. Wie kam es dazu?

Auf den ersten Blick wirkt das wohl wirklich ein bisschen exotisch, aber in meinen Fall fügen sich einfach unterschiedliche Dinge zusammen: Zuerst die persönliche Verbindung mit der Region, aus der mein Vater stammt, die ich seit meiner Kindheit kenne, in der ich über zehn Jahre gelebt habe, und in die ich immer wieder gern zurückkomme. Dann aber auch rein praktisches Interesse: Ich möchte einfach wissen, was so läuft am Mittelrhein. Allein schon deshalb, weil meine Familie dort immer noch ein Häuschen besitzt und es erhalten möchte. Und dann geht es noch um professionelle Neugier. In München arbeite ich für eine Marketing-Fachzeitschrift und beschäftige mich darum viel mit Medienwandel, Digitalisierung und den entsprechenden Strategien. Immer nur darüber zu schreiben, ist zwar interessant, aber ich wollte es einfach mal selber ausprobieren und wissen: Funktioniert so etwas und wie baut man es auf?

Mittelrheingold.de gibt es jetzt seit Jahresbeginn. Wie läuft das Projekt und wo soll es einmal stehen?

Das Publikum am Mittelrhein gilt ja manchmal als schwierig, aber Mittelrheingold ist von Anfang an mit unglaublicher Offenheit und Freundlichkeit aufgenommen worden. Dafür bin ich sehr dankbar, und es spornt jeden Tag an. Der Austausch mit den Menschen und die vielen Dinge, die ich durch das Bloggen selber immer wieder lerne, empfinde ich als große Bereicherung. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich plane weder Werbung noch Abos oder Sponsoring, ich sehe mich auch nicht als „Influencer“ und lehne entsprechende Einladungen dankend ab. Man soll nie nie sagen, aber momentan veröffentliche ich einfach nur, was ich selber gerne lesen würde.

Schön wäre es, wenn sich das Blog zu einer Art Netzwerk weiterentwickeln würde. Ich überlege etwa, ob meine beruflichen Einblicke in die Werbebranche für mittelrheinische Winzer, Wirte oder Einzelhändler hilfreich sein könnten. Die noch sehr vage Idee ist: Wer sich mit mir über sein Marketing unterhalten möchte, lädt mich einfach mal zum Mittagessen zu sich nach Hause ein, und wir reden darüber. Vielleicht fällt mir ja was ein oder wir kommen zusammen auf eine Idee. Arbeitstitel: „Mahlzeit mit Mittelrheingold“. Dabei muss es nicht immer nur um mich gehen. Ich spreche gerade mit einigen Kreativen aus der Region, die sich vorstellen können, mitzumachen. Idealerweise würden sich daraus wieder Themen für das Blog ergeben.

Mit dem Mittelrheintal verbinden die Menschen vor allem Burgen, Weinbau, Rheinromantik und Schiefergebirge. Um welche Begriffe würden Sie diese Liste unbedingt ergänzen wollen? Und warum?

Geschichte zum Beispiel. Ich bin ja selber gelernter Historiker und finde die Geschichte der Region viel zu interessant, um sie auf Mittelalterfolklore zu reduzieren. Oder die der Geografie geschuldete Architektur im Tal. Natürlich auch das Wandern und andere Outdooraktivitäten. Das ist übrigens eine tolle Entwicklung, die man für viel zu selbstverständlich hält: Die Wanderwege, die in den vergangenen Jahren mit viel ehrenamtlicher Hilfe entstanden sind. Das gab es in meiner Kindheit gar nicht. Man ging vielleicht spazieren, aber niemand „wanderte“.

Hat das Obere Mittelrheintal ein Lob von Ihnen verdient? Und wenn ja, wofür?

Das Obere Mittelrheintal hat ein Lob von möglichst vielen Menschen verdient. Es ist trotz einiger Schwächen eine grandiose Landschaft, die aber nicht am Ende der Welt liegt, sondern mitten in Europa und in Reichweite von Großstädten und Flughäfen. Übrigens auch mit unglaublich vielen engagierten und interessierten Menschen, die anpacken und viele Dinge möglich machen.

Wie sieht es aus mit Kritik? Was sind die größten Schwächen der Unesco-Welterberegion am Mittelrhein und was könnten die Menschen Ihrer Meinung nach dagegen unternehmen?

Ich wundere mich manchmal über eine sehr kleine Minderheit von Meckerern. Nicht, dass sie die zarte Aufbruchstimmung, die ich seit 2015 wahrnehme, gefährden könnten. Aber ich verstehe diese Menschen nicht, die immer nur das Negative sehen und Destruktivität verströmen. Wie kann man in einer Umgebung leben, die man von morgens bis abends schlechtmacht? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn mich etwas stört, muss ich es entweder ändern oder akzeptieren.

Könnten Sie sich vorstellen, wieder am Mittelrhein zu leben?

Ich kann mir das vorstellen, denke momentan aber nicht darüber nach.

Haben Sie einen Lieblingsplatz am Mittelrhein? Was genau verbinden Sie mit diesem Ort?

Mein Großvater bewirtschaftete im Nebenerwerb einen Weinberg hinter unserem Haus. Ich kann mich noch an den Dunst von Schwefel erinnern, wenn gespritzt wurde. Vater und Opa schnallten sich dafür einen schweren Metalltank auf den Rücken – heute würde kein Mensch mehr so in den Steilhang gehen. Die Reben sind längst weg und der Hang teilweise zugewachsen. Aber man sieht von dort aus über die Stadt hinweg auf den Rhein. Die Aussicht ist sicher nicht spektakulärer als an vielen anderen Orten in der Gegend. Eher so Mittelrhein-Durchschnitt. Aber es war das erste Rheinpanorama, das ich als Kind bewusst wahrgenommen habe, und es ist immer noch Teil der Familie. Das macht es für mich zu etwas Besonderem.

Das Gespräch führte

Denise Bergfeld