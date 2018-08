Mittelrheinbrücke: CDU-Mittelstandschef und SPD fordern vom Kreistag Start der Planung

Vor der Sitzung des Kreistags zur Mittelrheinbrücke am Montag wird der Beginn eines Raumordnungsverfahrens verlangt. Der Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, fordert „eine umgehende Einigung, damit Planung und Genehmigungsverfahren noch in diesem Jahr eingeleitet werden können“. Gleiches fordern die Ortsverbände der SPD St. Goar-Oberwesel und Boppard in einer gemeinsamen Erklärung. Vor der Sitzung, die um 14.30 Uhr im Kreishaus beginnt, steht die Raumordnung im Fokus.

Quo vadis, Oberes Mittelrheintal? Wird bei St. Goar ein Brückenbau in der heutigen Kreistagssitzung auf den Weg gebracht oder nicht?

Eine Einigung soll her

Landes-Mittelstands-Chef Gereon Haumann (CDU) erklärte am Wochenende in einer Stellungnahme an unsere Zeitung deutlich: „Die Brücke darf nicht am Finanzierungsstreit scheitern!“ Haumann appelliert an den Kreistag, „umgehend eine Einigung über die Finanzierung der Mittelrheinbrücke herzustellen.“ Haumann ist als Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Rheinland-Pfalz bestens im Land vernetzt und unter anderem immer wieder in Gesprächen mit der CDU-Landesspitze um Julia Klöckner, an die zuletzt seitens der Handwerkskammer Koblenz und der IHK Koblenz appelliert worden war, um eine Einigung im Brückenstreit zu erreichen.

Haumann wendet sich in der Mitteilung mit klaren Worten an den Kreistag: „Angesichts der zugesagten Zuschüsse des Landes soll der Landkreis Rhein-Hunsrück den Prinzipienstreit um die Zuständigkeit für den Brückenbau beenden.“ Weiter erklärt er: „Die mittelständische Wirtschaft der Region braucht die Mittelrheinbrücke dringend. Niemand hat Verständnis für die Weigerung des Landkreises, die Bauträgerschaft zu übernehmen, wenn das Land die Kosten in weit überwiegenden Umfang übernimmt.“ Haumann nimmt damit eine als Blockadehaltung empfundene Position des Kreistages in den Blick und fordert deutlich ein Einlenken, damit Planung und Genehmigungsverfahren „noch in diesem Jahr“ beginnen.

Ähnlich äußern sich die SPD St. Goar-Oberwesel und SPD Boppard. „Vorausgegangen sind jahrelange Diskussionen, ob die Mittelrheinbrücke überhaupt gebaut werden soll und wie das Projekt verwirklicht werden kann. Nachdem die Unesco nach längeren und schwierigen Verhandlungen dem Bau zugestimmt hatte, schien der Umsetzung nichts mehr im Weg zu stehen. Es gab eine breite Übereinkunft von allen Seiten, dass die Brücke als kommunale Brücke mit einem Zuschuss vom Land mit 80 Prozent der Kosten gebaut wird und das Land sich ebenfalls an den Unterhaltungskosten beteiligt.“ Erstaunlich sein nun laut SPD, dass nach der Landtagswahl bei Landrat Marlon Bröhr und der CDU „eine 180-Grad-Kehrtwende festzustellen ist und von dort nun eine Landesbrücke gefordert wird. Vonseiten der CDU ist keine Rede mehr davon, die Brücke als kommunale Brücke zu bauen.“

Die SPD sieht die kommunale Brücke als einzige Möglichkeit an, voranzukommen. „Auch der CDU und Landrat Bröhr ist bekannt, dass eine Landesbrücke alle bisherigen Planungen über den Haufen werfen würde und dass die Realisierung einer Landesbrücke den Bau um Jahrzehnte verzögern würde, zumal beim Land Rheinland-Pfalz ca. 300 Projekte bereits in der Planung stehen. Die Mittelrheinbrücke müsste sich hier hinten anstellen. Ein kurzfristiger Bau der Mittelrheinbrücke ist nur durch eine kommunale Brücke zu erreichen. Ebenfalls müssten bei einer Landesbrücke überregionale Verkehrswege geschaffen werden. Der zusätzliche Verkehr im Mittelrheintal würde wieder die Unesco auf den Plan rufen und die Frage der Welterbeverträglichkeit mit langen Verhandlungen würde wieder anstehen.“

Eine Falle des Landrats?

Der von Landrat Marlon Bröhr eingebrachte Antrag „Aufnahme der Mittelrheinbrücke in das Straßenbauprogramm des Kreises“ sei, so die SPD, „eine Falle für den Bau der Mittelrheinbrücke und würde schon jetzt ohne Erfordernis Fakten schaffen. Sollte dieser Antrag keine Mehrheit bekommen, ist der Bau der Mittelrheinbrücke als kommunale Brücke gestorben und eine diesbezügliche Verfolgung der Maßnahme ist kurz- und mittelfristig nicht zu erreichen.“

Weiter heißt es: „Die SPD vom Mittelrhein aus den Bereichen Boppard, Oberwesel und St. Goar fordert daher die Mitglieder des Kreistages auf, den gemeinsamen Antrag von Freie Wähler, Freie Demokraten und SPD zu unterstützen und für die Eröffnung des gemeinsamen Raumordnungsverfahrens zu votieren.“ Die SPD wirbt bei der CDU darum, „nicht den Vorgaben des Landrats zu folgen, sondern vielmehr die Interessen der Region Mittelrhein zu vertreten und den Bau der Mittelrheinbrücke als kommunale Brücke zu unterstützen“. Die heutige Kreistagssitzung wird mit Spannung erwartet. vb