Mit einem Zauberknall die Weinhex begrüßen

Wer wird die neue Weinhex von Wesel? Wer die Antwort auf diese Frage aus erster Hand erfahren möchte, muss am kommenden Montagabend, 30. April, ab 18 Uhr nach Oberwesel kommen.

Am Montag feiert Oberwesel wieder die Weinhexennacht: Mit Zauberknall und Hexenfeuer entsteigt die Weinhex dann wieder dem großen Weinfass auf dem historischen Marktplatz. Foto: Franziskus Weinert

Denn dort wird traditionell die Weinhexennacht gefeiert. Mit Zauberknall und Hexenfeuer entsteigt die Weinhex dann dem großen Weinfass auf dem historischen Marktplatz.

Die Weinhex ist die Repräsentantin der Weinregion Oberwesel. Zurückzuführen ist ihr Name auf einen Brauch aus früheren Jahrhunderten, als auf den Hängen und auf den Rheinbergen die Hexenfeuer entzündet und Feuerräder gerollt wurden. Daran soll die Weinhex heute erinnern und den Wein der Winzer zu einem edlen Tropfen werden lassen. Daher wird jedes Jahr am 30. April in einer traditionellen Zeremonie die alte Weinhex verabschiedet und die neue inthronisiert. Selbstverständlich können an diesem Abend auch die edlen Tropfen aus den Lagen von Oberwesel genossen werden. Um 18 Uhr beginnt auf dem Marktplatz der Weinausschank.

Das Weingut Albert Lambrich und das Weingut und die Brennerei Christof Persch haben dieses Jahr erstmals das Oberweseler Weinglas zu 2,50 Euro im Verkauf. „Die Einführung des Oberweseler Weinglases zum Weinmarkt 2017 war ein großer Erfolg. Wer es bereits zum letztjährigen Weinmarkt erworben hat, darf es gern mitbringen“, sagt Stadtbürgermeister Jürgen Port. Neben den Ständen der Winzer wird die Vesalia für das leibliche Wohl sorgen.

Musikalisch wird die Veranstaltung ab 19.30 Uhr wieder von Les Patrons, der wohl bekanntesten Tanz- und Coverband aus dem Rhein-Main-Nahe-Raum, umrahmt. Seit 50 Jahren gibt es die Band und sie hat bis heute an ihrer Attraktivität nichts eingebüßt – im Gegenteil! Im Repertoire von Les Patrons befinden sich neben den aktuellen Top-40-Charthits weit mehr als 500 Titel der vergangene 50 Jahre. Darunter die schönsten Oldies der Beatles, Simon and Garfunkel, Joe Cocker, ABBA, Eagles und viele mehr. Neu ist dieses Jahr die zweigeteilte Bühne: Die Band spielt mit Blick zum Publikum vom Marktkreuz aus, und die Weinhex entsteigt dem Fass an gewohnter Stelle.

Das Programm zur Vorstellung der Weinhex startet dann ab 21.30 Uhr. Im Anschluss ist ein großes Feuerwerk geplant.