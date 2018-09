Mit dem Kreuz auf dem Weg: Rheinböller wandern und erinnern

Aus unserem Archiv

Rheinböllen

Die St. Erasmusgemeinde in Rheinböllen und die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz haben auch in diesem Jahr zur Kreuzwegwanderung am Karfreitag eingeladen. Trotz recht durchwachsenen Wetters nahmen viele Menschen teil, in diesem Jahr erstmalig auch die Kommunionkinder und ihre Eltern. Weiterhin machten sich viele Rheinböller Bürger sowie Bewohner und Mitarbeiter des Puricelli Stiftes mit auf den Weg. Ebenfalls dabei waren die indischen Schwestern der „Missionarinnen der Eucharistie“, die alle im Puricelli Stift in der Pflege tätig sind.